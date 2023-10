Entwécklung vun engem Modell fir d'Aktivatioun vun Östrogen Rezeptoren an Baikal Seals duerch Ëmweltverschmotzung virauszesoen

Fuerscher am Centre for Marine Environmental Studies (CMES) op der Ehime University hunn e Modell entwéckelt, deen d'Fäegkeet vun Ëmweltverschmotzungen viraussoe kann fir Östrogenrezeptoren an Baikal-Dichtungen ze aktivéieren. Dës Etude huet souwuel in vitro Experimenter a Computer-baséiert Simulatioune benotzt fir d'Aktivatiounspotenzial vu Bisphenolen (BPs) an hydroxyléierter polychloréierte Biphenylen (OH-PCBs) op den Östrogen Rezeptor α (bsERα) a β (bsERβ) Ënnertypen ze evaluéieren.

D'In vitro Experimenter hunn opgedeckt datt déi meescht BPs an OH-PCBs estrogenähnlech Aktivitéit géint béid bsER Ënnertypen ausgestallt hunn. Ënnert de getestene BPs huet Bisphenol AF déi stäerkst estrogenähnlech Aktivitéit bewisen. Ähnlech, 4'-OH-CB50 an 4'-OH-CB30 weisen déi stäerkst Aktivitéit ënnert de getest OH-PCBs géint bsERα an bsERβ, respektiv.

Fir weider z'ënnersichen wéi dës Ëmweltverschmotzungen un bsER binden, goufen Computer Dockingsimulatioune gemaach. Baséierend op d'Resultater vun dëse Simulatiounen an de strukturellen Eegeschafte vun de Verschmotzungen, goufen quantitativ Struktur-Aktivitéit Relatioun (QSAR) Modeller fir béid bsER Ënnertypen entwéckelt. Dës Modeller hunn d'Aktivatiounspotenzial vun all Ëmweltverschmotzung an den In vitro Experimenter präzis virausgesot, ënnerscheeden tëscht Verbindungen déi aktivéieren an déi déi net fir bsERα a bsERβ aktivéieren. D'Fuerscher hunn och wichteg Faktoren identifizéiert, déi d'Aktivatiounspotenzial vun de Kontaminanten beaflossen.

Ausserdeem hunn d'Fuerscher erfollegräich e QSAR Modell konstruéiert deen d'Aktivatiounspotenzial vu Maus-Östrogenrezeptoren (ERs) mat der selwechter Method virausgesot. Dëst weist d'Uwendbarkeet vun dëser Modeller Approche iwwer verschidden Arten.

D'Entwécklung vun dësem Modell ass e wesentleche Schrëtt fir d'Effekter vun Ëmweltverschmotzungen op den endokrine System vu Baikal-Dichtungen ze verstoen an virauszesoen. Et bitt e wäertvollt Instrument fir d'potenziell Risiken vun dëse Verschmotzungen ze bewäerten an d'Konservatiounsefforte fir dës vulnérabel Aart z'informéieren.

Source: Hoa Thanh Nguyen et al, "In Silico Simulatioune a molekulare Deskriptoren fir in vitro Transaktivéierungspotenzë vu Baikal Sigel Östrogenrezeptoren duerch Ëmweltkontaminanten virauszesoen", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).