En Duerchbroch an der Diagnostik: CRISPR Technologie entdeckt Monkeypox Virus mat onendlech Präzisioun a Geschwindegkeet

Wëssenschaftler vum Peter Doherty Institut fir Infektioun an Immunitéit an dem Walter an Eliza Hall Institut fir Medizinesch Fuerschung hunn e revolutionärt diagnostescht Tool mam Numm MPXV-CRISPR entwéckelt. Verëffentlecht am The Lancet Microbe, hir kollaborativ Studie weist d'Kraaft vun der CRISPR Technologie bei der Entdeckung vum Monkeypox Virus (MPXV) mat oniwwertraff Genauegkeet a Geschwindegkeet.

Wärend CRISPR wäit bekannt ass fir seng Gen Editéierungsfäegkeeten, ass et viru kuerzem benotzt ginn fir héich sensibel diagnostesch Tools ze designen. MPXV-CRISPR fonctionnéiert als "super präzis Detektiv", identifizéiert séier spezifesch genetesch Material verbonne mam Virus a klineschen Echantillon. D'Fuerscher hunn d'Tool programméiert fir genetesch Sequenzen eenzegaarteg zu MPXV ze zielen, mat enger Datebank vu 523 MPXV Genome fir déi néideg "Guiden" ze konstruéieren fir un d'viral DNA ze binden.

Wann viral DNA an enger klinescher Probe präsent ass, gëtt de CRISPR System zum Zil guidéiert an e Signal emittéiert dat d'Präsenz vum Virus ugeet. D'Sensibilitéit a Präzisioun erreecht duerch MPXV-CRISPR si vergläichbar mat Gold-Standard PCR Methoden awer mat wesentlech reduzéierter Testzäit.

Ee vun den Duerchbroch Feature vum MPXV-CRISPR ass d'Geschwindegkeet vun der Diagnostik. Aktuell Monkeypox Diagnostik beinhalt dacks zentraliséiert Labo Tester, wat e puer Deeg fir Resultater daueren kann. Am Géigesaz, MPXV-CRISPR kann de Virus an bemierkenswäerte 45 Minutten erkennen.

Fir d'Standarden vun der Weltgesondheetsorganisatioun ze erfëllen, zielt d'Fuerschungsteam MPXV-CRISPR an e portablen Apparat unzepassen fir op der Plaz z'erkennen op Fleegepunkte. Dës Technologie huet d'Potenzial fir d'Gestioun vu Monkeypox ze revolutionéieren, méi séier Zougang zu genee Diagnosen ubitt, besonnesch a Ressource-limitéierten a Ferngebidder. Duerch d'Behandlung ze beschleunegen an d'Patienteresultater ze verbesseren, kann déi dezentraliséiert Approche fir Testen d'ëffentlech Gesondheetsreaktiounen op Monkeypox Ausbroch wesentlech verbesseren.

D'Etude gouf an Zesummenaarbecht mam Melbourne Sexual Health Center an der Monash University duerchgefouert. D'Fuerscher gleewen datt MPXV-CRISPR e grousse Fortschrëtt am Beräich vun der Diagnostik duerstellt an e Verspriechen huet fir d'Krankheetsmanagement an der Zukunft ze transforméieren.

De Lancet Mikrobe. (2023). Rapid Detektioun vum Monkeypox Virus mat engem CRISPR-Cas12a vermittelten Assay: eng Labo Validatioun an Evaluatiounsstudie.