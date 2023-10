Wëssenschaftler Entdeckt déi wäitste Fast Radio Burst am Universum

Radioteleskope hunn eist Versteesdemech vum Kosmos revolutionéiert, a verroden datt de rouegen Nuetshimmel tatsächlech mat energesche Phänomener weilt. Ënnert dëse Signaler sinn "schnell Radio Bursts" (FRBs), virwëtzeg Impulser vu Radiowellen, déi nëmmen Millisekonnen daueren ier se verschwannen. Fir d'éischte Kéier am Joer 1932 vum Ingenieur Karl Jansky entdeckt, FRBs weider Astronomen intrigéieren, déi schaffen fir hir Mystère z'entdecken.

An engem rezenten Duerchbroch hunn d'Fuerscher d'Entdeckung vum wäitste FRB gemellt, deen jeemools entdeckt gouf. Mat dem australesche SKA Pathfinder (ASKAP) Radioteleskop hunn d'Wëssenschaftler e schnelle Radioausbroch bekannt als "FRB 20220610A" identifizéiert. Fir den Urspronk vun dësem Burst ze bestätegen, huet d'Team de Very Large Telescope agestallt, deen liicht Liichtflecken vun enger extrem wäiter Galaxis entdeckt huet. D'Analyse vun de gestreckte Liichtwellen huet uginn datt de Burst fir eng iwwerraschend 8 Milliarde Joer gereest ass fir d'Äerd z'erreechen, sou datt et de wäitste FRB ass bis haut observéiert.

Astronomen si gär d'Quell vu schnelle Radioausbréch z'entdecken. Wärend et momentan zwou féierend Theorien sinn, betruechten d'Fuerscher verschidde Méiglechkeeten. Eng Erklärung seet vir, datt d'Sprëtze vu Magnetaren entstinn, déi dichte Neutronestäre mat onheemlech staarke Magnéitfelder sinn. Eng aner Hypothese proposéiert datt d'Fusioun vu massiven Objeten, wéi schwaarz Lächer oder zesummegefallene Stären, dës mächteg Radioausbroch ausléise kéint.

Et ass wichteg ze notéieren datt trotz der Faszinatioun mat schnelle Radioausbréch, et de Moment keng Beweiser gëtt fir ze suggeréieren datt se aus extraterrestrescher Intelligenz stamen. Trotzdem bitt d'Studie vun dëse Burst wäertvoll Abléck an d'Struktur vun eisem Universum. Zum Beispill gëtt d'Analyse vun de Bursts wéi se duerch waarme Gaswolleken tëscht Galaxien passéieren Hiweiser iwwer d'Zesummesetzung an d'Natur vu wäitem Himmelsobjekter.

D'Entdeckung vum wäitste FRB bis elo ass e bedeitende Meilesteen beim Verständnis vum enigmatesche Phänomen vu schnelle Radioausbroch. Wéi d'Astronomen dës flüchteg Signaler weiderfuere loossen, hoffen se weider Geheimnisser iwwer d'Universum a seng energesch Eventer ze spären.

