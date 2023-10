Wëssenschaftler erstellen Spatial Atlas of Chloroplast Proteome fir Fotosynthese ze verstoen

D'Fuerscher hunn e raimlechen Atlas vum Chloroplastproteom entwéckelt, wat d'Bannenaarbecht vun der Fotosynthese beliicht. Chloroplasten, déi a Planzen an Algen fonnt ginn, spillen eng entscheedend Roll bei der Ëmwandlung vun der Sonnenenergie a chemesch Energie duerch Fotosynthese.

An enger Studie publizéiert an der Zäitschrëft Cell, hunn d'Wëssenschaftler d'Plaze vun 1,034 Proteinen am Chloroplast vun der grénger Alg Chlamydomonas kartéiert. Dës ëmfaassend Kaart enthüllt d'raimlech Organisatioun vum Chloroplast an identifizéiert verschidde Chloroplaststrukturen, dorënner d'Chloroplast-Enveloppe, DNA-Protein-Komplexe, Fettspeicher-Mikrokompartimenter, a Proteinkierper, déi mat Kuelendioxidfaange verbonne sinn.

Duerch d'Untersuchung vun den Interaktiounen tëscht bekannte Proteinen an neie Komponenten, hunn d'Fuerscher Proteine ​​festgestallt, déi souwuel am Chloroplast wéi och an aneren Zellstrukturen wunnen, wat d'Kräizfunktionalitéit a Kommunikatioun tëscht dëse Strukturen suggeréiert. Mat Maschinnléiertechniken huet d'Team Prognosen generéiert fir d'Plaze vun all Proteinen am Chlamydomonas, an hëlleft bei der Uweisung vu putativen Funktiounen fir virdru oncharakteriséiert Proteinen op Basis vun hirer cellulärer Plaz.

De raimlechen Atlas liwwert wäertvoll Abléck an d'Funktioun an d'Organisatioun vu Proteinen am Chloroplast, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht d'intern Aarbecht vun der Fotosynthese besser ze verstoen. Dëst Wëssen ass wesentlech fir Ingenieurskulturen mat verbesserter Produktivitéit fir d'Erausfuerderunge vum Klimawandel an der Landwirtschaft unzegoen.

D'Fuerschung vun Lianyong Wang et al. leet de Grondlag fir zukünfteg Studien, déi sech op d'Entdeckung vun de Mystère vum Chloroplast konzentréieren, déi zentral Zellstruktur, déi an der Fotosynthese involvéiert ass.

Quellen:

- Lianyong Wang et al, "A Chloroplast Protein Atlas weist punktéiert Strukturen a raimlech Organisatioun vu biosyntheteschen Weeër," Cell (2023).

- Journal Informatiounen: Zell