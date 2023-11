Wëssenschaftler hunn laang gegleeft datt en Asteroidenschlag zum Ausstierwen vun Dinosaurier gefouert huet. Wéi och ëmmer, nei Fuerschung hindeit datt Stëbs, anstatt den direkten Impakt, eng méi bedeitend Roll bei hirem Doud gespillt hunn.

Laut enger Etude publizéiert an Nature Geoscience, belsch Fuerscher plädéieren, datt och wann déi direkt Auswierkunge vum Asteroid Impakt zerstéierend waren, virdrun Studien aner entscheedend Faktor iwwersinn haten: d'Billioune vun Tonne Stëbs, déi an d'Atmosphär gedriwwe ginn hätt.

D'Fuerscher proposéieren datt de Stëbs e "globale Wanter" verursaacht huet, well en d'Sonnestrahlen blockéiert huet an eng dramatesch Réckgang vun der globaler Uewerflächentemperatur verursaacht huet. Dëse Mangel u Liicht huet et schwéier gemaach fir Planzen z'iwwerliewen, wat zu engem Réckgang vun Kraiderbivore gefouert huet an duerno d'ganz Liewensmëttelkette beaflosst.

D'Quantitéit u Stëbs, deen an der Atmosphär geschat gëtt, ass iwwerraschend: ongeféier 2,000 Gigatonne, wat méi wéi 11 Mol d'Gewiicht vum Mount Everest ass. Computersimulatioune lafen op Sediment vun engem fossille Site an North Dakota, hunn uginn datt de Stëbs Sonneliicht fir bis zu zwee Joer blockéiert hätt, an d'Planzen déi néideg Energie fir d'Fotosynthese entzunn.

Nieft dem direkten Impakt suggeréiert d'Studie datt d'Ausstierwen vun den Dinosaurier e graduelle Prozess war deen iwwer e puer Joer stattfonnt huet anstatt en abrupt Event.

D'Implikatioune vun dëser Fuerschung verlängeren iwwer d'Räich vu prehistoreschen Kreaturen. En anere rezente Bericht suggeréiert datt, ähnlech wéi den Impakt vun engem Asteroid, eng Nuklearbommdetonatioun op der Äerd och vergläichbar Effekter op d'Atmosphär kéint hunn, wat zu enger "Nuclear Little Ice Age" féiert.

Wärend den Ausstierwen vun den Dinosaurier e wesentleche Changement am Ökosystem vun der Äerd bruecht huet, plädéieren e puer Wëssenschaftler datt et eng noutwendeg Bedingung war fir den Opstig vu Mamendéieren, dorënner Mënschen.

Als Conclusioun fuerdert banebrytend Fuerschung de laang gehalene Glawe eraus, datt den direkten Impakt vun engem Asteroid eleng verantwortlech war fir d'Ausstierwen vun Dinosaurier. Amplaz suggeréiert et datt de weltwäite Wanter, deen duerch déi enorm Quantitéit u Stëbs an der Atmosphär verursaacht gëtt, eng méi pivotal Roll gespillt huet fir d'Äerdkompositioun ëmzeformen an de Wee fir den evolutiven Erfolleg vu Mamendéieren auszebauen.