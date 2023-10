D'NASA OSIRIS-REx Missioun huet e bedeitende Meilesteen erreecht wéi seng Kapsel mat Proben vun engem Asteroid erfollegräich zu Utah gelant ass. D'Kapsel war mat Sensorausrüstung ausgestatt, déi um Punkt vun der Spëtzeheizung während senger Rees plazéiert ass.

Fréi am September 24, ass d'Raumschëff an d'Departement vun der Verdeedegung Dugway Proving Ground am Utah Test an Training Range falen, ongeféier 80 Meile westlech vun Salt Lake City. D'OSIRIS-REx Missioun zielt Proben aus engem Asteroid ze sammelen an se zréck op d'Äerd fir weider Studie ze bréngen.

D'Origine Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) Missioun ass NASA seng éischt Probe Retour Missioun vu Stécker a Stécker vun engem Asteroid. D'Raumschëff ass op en Asteroid mam Numm Bennu gereest an huet e Roboterarm benotzt fir Material vu senger Uewerfläch ze sammelen.

D'Sensorausrüstung, déi ënner dem Punkt vun der Spëtzeheizung während der Ofstamung vun der Kapsel plazéiert ass, war entscheedend fir d'Temperatur an aner Bedéngungen ze iwwerwaachen. Dës Donnéeë wäerten wäertvoll Abléck an de Re-Entrée Prozess ubidden an hëllefen zukünfteg Missiounen ze verbesseren mat Probe Retour.

D'NASA hir erfollegräich Probe Retour Missioun ass eng bedeitend Erreeche am Beräich vun der Weltraumfuerschung. Déi gesammelt Echantillon ginn de Wëssenschaftler wäertvoll Informatioun iwwer d'Zesummesetzung an d'Origine vun den Asteroiden. Dës Donnéeë wäerten zu eisem Verständnis vun der Bildung an der Evolutioun vum Sonnesystem bäidroen.

D'OSIRIS-REx Missioun stellt e grousse Schrëtt no vir an eiser Exploratioun vun Asteroiden an d'Méiglechkeet hir Ressourcen an Zukunft ze notzen. Weider Analyse vun de Proben wäert nei Abléck entdecken an de Wee fir zukünfteg Missiounen op Asteroiden fir wëssenschaftlech Exploratioun a potenziell Ressourcenextraktioun orientéieren.

