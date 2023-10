NASA lancéiert Raumschëff fir Metal-Rich Asteroid Psyche ze entdecken

D'NASA huet viru kuerzem e Raumschëff aus Florida gestart op enger Missioun fir Psyche ze entdecken, de gréisste metallräiche Asteroid an eisem Sonnesystem. Wëssenschaftler gleewen datt Psyche de Kär vun engem antike Protoplanéit kéint sinn, wäertvoll Abléck an d'Bildung vun der Äerd ubidden. D'Raumschëff, an enger SpaceX Falcon Heavy Rakéit geklappt, ass vum NASA sengem Kennedy Space Center um Cape Canaveral fortgaang an ass erwaart den Asteroid am August 2029 no enger Rees vun 2.2 Milliarde Meilen z'erreechen. Dës Missioun zielt d'Geheimnisser vun dësem faszinéierenden Asteroid opzemaachen an eist Verständnis vun der Planetarescher Bildung ze förderen.

NASA Enthüllt Kuelestoff-räich Asteroid Sample

D'NASA huet en Abléck an d'versiegelt Kapsel ugebueden, déi viru kuerzem op d'Äerd zréckkoum, mat engem Kuelestoffräiche Buedemprobe vun der Uewerfläch vum no-Äerd Asteroid Bennu. Bannen an der Kapsel hunn d'Wëssenschaftler Waasser-dréiende Lehmmineraler entdeckt ënner anerem Materialien, déi vun der OSIRIS-REx Raumschëff virun dräi Joer gesammelt goufen. Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vun der Hierkonft an der Zesummesetzung vun Himmelskierper a ka wäertvoll Abléck an d'Méiglechkeete vu Waasserressourcen am Weltraum ubidden.

US Space Force Paus d'Benotzung vun AI Tools iwwer Datesécherheetsbedenken

D'US Space Force huet temporär d'Benotzung vu webbaséierten generativen kënschtlechen Intelligenz-Tools gestoppt, wéi ChatGPT, wéinst Datesécherheetsbedenken. An engem Notiz un d'Aarbechtskräfte vun der Kraaft adresséiert gouf d'Personal instruéiert net AI Tools wéi grousssproocheg Modeller op Regierungscomputer ze benotzen bis déi formell Genehmegung vum Chief Technology and Innovation Office ausgezeechent gëtt. Dës Virsiichtsmoossnam suergt fir d'Sécherheet vu klasséierten Informatiounen a ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Datesécherheet a sensiblen Secteuren.

Neien Atlas vu mënschleche Gehirzellen bitt Abléck an neurologesch Krankheeten

Wëssenschaftler hunn e groussen Duerchbroch an der Gehirfuerschung erreecht andeems se iwwer 3,300 Aarte vun Zellen am mënschleche Gehir identifizéieren. Dësen ëmfaassenden Atlas vu Gehirzellen bitt e méi déif Verständnis vun der cellulärer Basis vun neurologesche Krankheeten an mécht Weeër fir d'Entwécklung vun neien Therapeutik op. Ausserdeem, andeems d'Gehirer vu Mënschen an aner Primaten wéi Schimpansen, Gorillaen, Rhesus-Affen a Marmosets vergläicht, hunn d'Fuerscher Schlësselunterscheeder opgedeckt, déi zu den eenzegaartege Charakteristike vum mënschleche Gehir bäidroen.

Viasat's Satellite Feelfunktioun

Viasat, eng amerikanesch Firma, wäert säi Satellit ViaSat-3 F1 net ersetzen, deen am Juli eng Feelfunktioun erlieft huet. Och wann d'Firma erwaart manner wéi 10% vum geplangten Duerchsatz ze recuperéieren, bleift se zouversiichtlech fir d'Bedierfnesser vun hire Clienten ouni Ersatz ze treffen. Viasat huet e wesentlechen Deel vun de Kapitalkäschte fir seng ViaSat-3 Konstellatioun ofgeschloss an erwaart e Réckgang an de Kapitalausgaben bis säi Finanzjoer 2025.

Déi kommend Sonnendäischtert begeeschtert Astronomie-Enthusiaster

Eng Sonnendäischtert soll e Samschdeg Millioune Zuschauer an Amerika begeeschteren. Wann d'Wieder et erlaabt, wäerten d'Observateuren Zeien datt de Mound virun der Sonn passéiert. De Wee vun der Sonnendäischtert wäert Deeler vun den USA, Mexiko, Zentralamerika a Südamerika ofdecken, a bitt e spektakulären astronomeschen Event fir déi a senger Streck.

