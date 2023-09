Déi lescht Weltraummissioun vun der NASA huet e grousse Meilesteen erreecht als Kapsel mat der gréisster Buedemprobe, déi jeemools vun engem Asteroid gesammelt gouf, deen erfollegräich an der Utah Wüst gelant ass. D'Kapsel, entlooss vum Raumschëff OSIRIS-REx, ass an enger designéierter Landungszone westlech vu Salt Lake City beréiert.

D'Raumschëff OSIRIS-REx war op enger Missioun fir eng Probe vum Asteroid Bennu ze sammelen, deen et virdrun dëst Joer erreecht huet. E Sonndeg ass d'gumdrop-förmlech Kapsel, déi déi wäertvoll Fracht droen, nees an d'Äerdatmosphär erakomm a sécher an d'Utah Wüst gefall.

Dëst ass eng bedeitend Erreeche fir d'NASA, well et ass déi éischte Kéier datt e Probe vun engem Asteroid erfollegräich op d'Äerd zréckkoum zënter datt d'Apollo-Missioune Moundfielsen an den 1960er an 1970er zréckbruecht hunn. D'Wëssenschaftler si gär d'Asteroidprobe ze studéieren, well et wäertvoll Abléck an d'Bildung vum Sonnesystem hält an Hiweiser iwwer d'Origine vum Liewen op der Äerd liwwere kann.

An anere Weltraum-Zesummenhang Neiegkeeten, d'USA Space Force ënnersicht d'Méiglechkeet eng Hotline mat China opzebauen fir Krisen am Weltraum ze vermeiden. D'General Chance Saltzman, de Chef vun de Weltraumoperatiounen, huet de Besoin fir direkt Kommunikatioun tëscht der Space Force a sengem chinesesche Kolleg ausgedréckt fir d'Spannungen z'eskaléieren. Wärend Diskussiounen intern stattfonnt hunn, ass nach kee formell Engagement mat China stattfonnt.

Eng Hotline mat China opzebauen kéint e entscheedende Schrëtt sinn fir eng friddlech Zesummenaarbecht am Weltraum ze garantéieren an potenziell Konflikter oder Mëssverständnisser ze vermeiden. D'USA erkennen d'Wichtegkeet vun der internationaler Zesummenaarbecht an der Weltraumfuerschung an zielt fir besser Kommunikatiounskanäle mat all Raumfaartnatiounen ze förderen.

Béid dës Entwécklungen ënnersträichen de weidere Fortschrëtt an d'Zesummenaarbecht am Beräich vun der Weltraumfuerschung an d'wuessend Wichtegkeet vun de Weltraum-baséiert Aktivitéiten an der moderner Welt.

Quellen:

- NASA: www.nasa.gov

- Reuters: www.reuters.com