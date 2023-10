By

China huet e bedeitende Meilesteen a senger Weltraumfuerschungsrees ugefaang, wéi déi jéngste Crew vu chinesesche Astronauten op d'Raumstatioun vum Land fortgaang ass. Dëse wichtege Start vun der Raumschëff Shenzhou-17, och bekannt als "Göttlech Schëff", bedeit eng nei Ära fir China seng Weltraumambitiounen.

Ugedriwwe vun der Long March-2F Rakéit, hunn d'Shenzhou-17 a seng dräi Passagéier aus dem Jiuquan Satellite Launch Center am Nordweste vu China geplatzt. Dës Missioun mécht net nëmmen de Wee fir de Fortschrëtt vum China säi Weltraumprogramm op, mee mécht och Dieren op fir eng nei Generatioun vun "Taikonauts", déi d'Zukunft vun der Weltraumfuerschung formen.

Parallel Neiegkeeten huet de russesche President Vladimir Putin d'Pläng vu Russland ugekënnegt fir seng eege Bunnstatioun bis 2027 opzebauen. Dës banebriechend Entwécklung entsprécht der Moskauer Visioun fir d'Zukunft vun der Weltraumfuerschung, nom Erfolleg vun der International Space Station. Trotz dem Réckschlag vu senger rezenter Moundmissioun, bleift Russland fir säi Moundprogramm engagéiert, a weist onwuel Engagement fir d'Präsenz vun der Mënschheet am Weltraum auszebauen.

An enger anerer faszinéierender Entdeckung hunn d'Wëssenschaftler nei Abléck an dat déif Interieur vum Mars opgedeckt. Duerch d'Analyse vun seismesche Wellen, déi duerch e Meteoritschlag produzéiert goufen, hunn d'Fuerscher eng bis elo onbekannt geschmollte Schicht identifizéiert, déi de flëssege metallesche Kär vum Planéit ëmginn. Dës Entdeckung fuerdert fréier Schätzungen a freet eng nei Bewäertung vun eisem Verständnis vun der geologescher Zesummesetzung vum Mars.

Füügt zum Räich vu wëssenschaftlechen Entdeckungen, eng Zesummenaarbecht tëscht peruaneschen a polnesche Wëssenschaftler huet zu der impressionanter Erhuelung vun enger Inka-Meedchen gefouert. Dëst jonkt Meedchen, gegleeft geaffert ze ginn fir Incan Gottheeten ze berouegen, gouf duerch dräidimensional Scans vun hire mumifizéierten Iwwerreschter erëm an d'Liewen bruecht. Dës faszinéierend Bestriewung werft Liicht op d'Geschicht an d'Kultur vun der Inca Zivilisatioun, bitt en Abléck an d'Bräicher a Ritualen, déi viru méi wéi 500 Joer praktizéiert goufen.

Wéi China's International Lunar Research Station (ILRS) Programm Traktioun gewënnt, ass Wäissrussland als déi lescht Partnernatioun ugeschloss. D'ILRS, zesumme vu China a Russland initiéiert, zielt fir e permanent bewunnten Outpost um Südpol vum Mound opzebauen. Mat Pakistan an Aserbaidschan bäitrieden och de Programm, verstäerkt d'global Weltraumrace, mat der ILRS entstanen als potenziell Konkurrent zum US-gefouerten Artemis Programm.

Mat dësen bemierkenswäerten Entwécklungen am Räich vun der Weltraumfuerschung, fänkt d'Mënschheet un en neit Kapitel vun der Entdeckung un, dréckt d'Grenze vum Wëssen an opmaacht Dieren op faszinante Méiglechkeeten iwwer eise Planéit.

FAQs

Wéi heescht déi jéngst-jee Crew vun Chinese Astronauten? Déi jéngste Crew vun de chinesesche Astronauten gëtt "Taikonauts" genannt. Wéini zielt Russland seng nei Orbitalstatioun operationaliséieren? Russland zielt den éischte Segment vu senger neier Bunnstatioun bis 2027 a Betrib ze setzen. Wéi eng rezent Entdeckung huet eist Verständnis vum Mars nei geformt? Wëssenschaftler hunn eng bis elo onbekannt geschmollte Schicht déif am Mars-Interieur identifizéiert, wat eist Verständnis vun der Zesummesetzung vum Planéit verännert. Wéi eng Zesummenaarbecht huet zu der Erhuelung vun enger Inka-Meedche gefouert? Peruanesch a polnesch Wëssenschaftler hunn zesummegeschafft fir eng Inka-Meedchen nei ze kreéieren mat dräidimensionalen Scans vun hirer Mamm. Wéi eng Länner hu viru kuerzem dem China International Lunar Research Station Programm ugeschloss? Wäissrussland, Pakistan, an Aserbaidschan hunn all de China International Lunar Research Station Programm ugeschloss.