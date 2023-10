Den Impakt vum Raumschëff op der Atmosphär Zesummesetzung vun der Äerd

Eng rezent Etude publizéiert am Proceedings of the National Academy of Sciences huet opgedeckt datt Satellitten a Raumschëffer d'Äerdatmosphär mat héije Quantitéiten u Metaller kontaminéieren. Dës Verschmotzung geschitt an der Stratosphär, enger Regioun déi eng grouss Konzentratioun vun Ozon enthält.

D'Fuerschungsteam, gefouert vum Dan Cziczo vun der University of Purdue, huet Daten gesammelt andeems se Fligeren op enger Héicht vu bal 12 Meilen fléien. Dëst huet hinnen erlaabt genee Miessunge festzehalen ouni Kontaminatioun vu Fligerdampen. D'Etude huet entdeckt datt Metaller wéi Lithium, Kupfer, Aluminium a Bläi, déi allgemeng a Raumschëffer fonnt ginn, d'Niveaue vum natierleche kosmesche Stëbs iwwerschratt hunn.

Ausserdeem huet d'Team festgestallt datt bal 10 Prozent vun de Schwefelsäurepartikelen, déi essentiell sinn fir d'Ozonschicht ze schützen, kontaminéiert waren mat verdampfte Iwwerreschter vu Raumschëff. D'Präsenz vun eenzegaartegen Elementer wéi Niob weist d'Benotzung vun Hëtztschëlder a Rakéiten un. Dës Beweiser weisen op d'Verschmotzung, déi aus Raumschëffer kommen anstatt Meteoritten, déi zënter Jorhonnerte onverännert bliwwen sinn.

Den Ëmweltimpakt vun dëser Verschmotzung ass nach net ganz verstanen. Wéi och ëmmer, wéinst der virgesinner Erhéijung vun der Zuel vun de Satellitten an der Ëmlafbunn, kéint d'Situatioun sech verschlechteren. Et gëtt geschat datt et bis 50,000 eng zousätzlech 2030 Satellitte wäerte sinn, mat Firmen wéi SpaceX an Amazon vir. Dëse séiere Wuesstum an der Raumfaartindustrie bedeit datt bis zu 50 Prozent vun Aerosolpartikelen an der Stratosphär schlussendlech Metalle vu Raumschëffer erakommen.

Dës Erkenntnisser erhéijen Bedenken iwwer d'Ëmweltkonsequenze vun der Expansioun vun der Weltraumindustrie. D'Akkumulation vu Raumschutt an d'Verëffentlechung vu mënschlech gemaachte Materialien an der Stratosphär erfuerderen weider Enquête. Wéi mir weider staark op Satellitten a Raumschëffer vertrauen, gëtt et entscheedend nohalteg Praktiken z'entwéckelen déi den negativen Impakt op eis Atmosphär miniméieren.

Quell: Proceedings vun der National Academy of Sciences