Eng rezent Etude huet eng verstoppt, antik Landschaft ënner dem Äisplack vun Ostantarktis enthüllt, déi en Abléck an d'Pre-glacial Vergaangenheet vun der Regioun bitt. Fuerschung duerchgefouert vun der University of Durham a Groussbritannien benotzt Satellitendaten fir e Patch Land niewent den Aurora a Schmidt subglacial Basengen z'entdecken, déi bis zu 34 Millioune Joer gréisstendeels onverännert bliwwen ass. Dëse Fleck vum Land bitt e "Geescht vun der Landschaft" ier d'Äisplack geformt gouf, wéi vum Studie Co-Lead Autor Stewart Jamieson beschriwwen.

Mat existéierenden Donnéeën konnten d'Fuerscher d'Wonnungen op der Uewerfläch vum Äis kartéieren, wat zu Verännerungen an der Héicht drënner entsprécht. Dës subtile Gradienten hunn eng subglacial Landschaft opgedeckt, déi 1.2 Meilen (2 Kilometer) ënner der Uewerfläch läit. D'Landschaft bestoung aus dräi separat Landmassen, verbonne vun U-förmlechen Däller, wat beweist datt se eemol Deel vun enger kontinuéierlecher Formatioun waren. Wéi och ëmmer, wärend dem Zerfall vum antike Superkontinent Gondwana, hunn tektonesch Kräfte méiglecherweis d'Trennung vun dëse Landmassen verursaacht.

D'Etude suggeréiert datt wéi d'Klima no der Kritzäit ofkillt, Äiskappen op all Landmass geformt sinn. Déi spéider Schmelzen an Oflaf hunn Flëss erstallt, déi an d'Küst gefloss sinn, déi deemools opgemaach hunn. Virun ongeféier 34 Millioune Joer ass d'massiv Äisplack, déi d'Antarktis haut iwwerdeckt, gewuess an de ganze Kontinent begruewen an dës pre-glacial Landschaft erhalen.

Interessanterweis hunn e puer Deeler vun Ostantarktis bedeitend Erosioun erlieft wéinst dem Gewiicht vun der Äisplack. Wéi och ëmmer, op der kierzlech entdeckter Plaz huet d'Äis net eng Dicke erreecht, déi et erlaabt Waasser ze accumuléieren, sou datt d'Erosioun verhënnert gëtt. Dëst hindeit datt dës besonnesch Landschaft iwwer Millioune vu Joer relativ stabil bliwwen ass.

Wärend weider Enquête gebraucht gëtt fir den Alter vun der Landschaft ze bestätegen, d'Bohren duerch d'Äis fir Fiels- a Sedimentproben aus dem Site ze extrahieren géif wäertvoll Abléck ubidden. D'antike Landschaft ënner der Ostantarktesch Äis ze verstoen ass entscheedend fir säi Verhalen an enger waarmer Welt virauszesoen. Duerch d'Form an d'Charakteristike vun der Landschaft ze verstoen, kënnen d'Wëssenschaftler Abléck an den aktuellen Äisfloss kréien an zukünfteg Verännerungen viraussoen.

FAQs

Wat huet déi rezent Etude ënner dem Äisplack vun Ostantarktis entdeckt?

D'Etude huet eng antik Landschaft opgedeckt, déi bis zu 34 Millioune Joer gréisstendeels intakt bliwwen ass ënner der Äisplack vun Ostantarktis.

Wéi gouf dës antik Landschaft entdeckt?

D'Fuerscher hunn Satellitdaten benotzt fir d'Variatiounen an der Héicht op der Uewerfläch vum Äis ze kartéieren, wat zu Verännerungen an der ënnerierdeger Landschaft entsprécht. Dës subtile Gradienten hunn eng subglacial Landschaft opgedeckt, déi 1.2 Meilen (2 Kilometer) ënner der Uewerfläch begruewe war.

Wat ass d'Bedeitung vun dëser Entdeckung?

D'Pre-glacial Landschaft ënner Ostantarktis ze verstoen kann wäertvoll Abléck ubidden fir d'Behuele vun der Äisplack an enger waarmer Welt virauszesoen. Andeems Dir d'Form an d'Charakteristike vun der Landschaft studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler den aktuellen Äisfloss besser verstoen an zukünfteg Ännerungen viraussoen.

Ginn et Pläng fir den Alter vun der Landschaft ze bestätegen?

D'Fuerscher hoffen, weider Enquête auszeféieren andeems se duerch d'Äis bueren an Fiels- a Sedimentproben aus dem Site extrahéieren. Dëst géif et erlaben eng méi genee Bestëmmung vum Alter vun der Landschaft.