An engem rezenten Interview hat d'Journalistin Sarah Abo de Privileg mam Astronaut Michael Collins ze schwätzen, de Pilot vun der NASA Apollo 11 Raumschëff, déi 1969 déi éischt Männer erfollegräich op de Mound bruecht huet. Während Nimm wéi Neil Armstrong a Buzz Aldrin dacks mat dësem verbonne sinn historesch Missioun, et war Collins Pilot Kompetenzen datt hir sécher zréck op d'Äerd gesuergt.

Och wann de Collins selwer net op de Mound getrëppelt ass, huet seng onheemlech Rees vum Planéit en dauerhaften Androck op d'Sarah hannerlooss. Si huet dem Collins seng Perspektiv als beandrockend beschriwwen, a seet datt wann Dir am Weltraum sidd an d'Äerd kuckt, et als e klengt Exemplar erschéngt, dat vun Ärem Daumen ofgedeckt ka ginn. Dës Erfahrung déngt als Erënnerung un eis Klengheet an der Wäitheet vun der Galaxis déi mir bewunnen.

Wärend hirem Gespréich huet d'Sarah bemierkt datt Collins déif am Aklang mat der mënschlecher Natur schéngt. Bis zu sengem Doud am Joer 2021 huet hie weider Virwëtz a perséinleche Wuesstum verkierpert. Collins huet d'Wichtegkeet betount fir virwëtzeg ze sinn, méi iwwer anerer ze léieren, an e Wëllen ze förderen fir Froen ze stellen an ze lauschteren. Hien huet gegleeft datt duerch dës Virwëtzegkeet een als Individuum weider ka wuessen.

D'Sarah huet hiren Interview mam Michael Collins als eng bemierkenswäert Geleeënheet ugesinn. Si gouf vu sengen Abléck iwwer de mënschleche Wonsch no Wëssen a Verständnis inspiréiert. Dem Collins seng eenzegaarteg Perspektiv als Astronaut, deen de Mound ëmkreest, huet als Erënnerung un eis Plaz am Universum an d'Wichtegkeet vu Virwëtzegkeet a Wuesstum an eisem Liewen gedéngt.

