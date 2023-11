Date gesammelt vun der NASA Juno Missioun hunn eng banebrytend Entdeckung um Jupiter säi gréisste Mound, Ganymede, opgedeckt. De Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) Spektrometer u Bord vum Juno huet Mineralsalze an organesch Verbindungen op der Mounduewerfläch während engem rezenten enke Fluch entdeckt. Verëffentlecht am Journal Nature Astronomy, dës Erkenntnisser sinn entscheedend fir den Urspronk vum Ganymede an d'Zesummesetzung vu sengem déifen Ozean z'entdecken.

Ganymede, méi grouss wéi de Planéit Merkur, huet d'Wëssenschaftler gefaange wéinst der Präsenz vun engem enorme internen Ozean, deen ënner senger äiseger Krust verstoppt ass. Virdrun Observatioune vu Raumschëffer wéi de Galileo vun der NASA an dem Hubble Weltraumteleskop hunn d'Existenz vu Salzer an Organer ugedeit; allerdéngs war d'Resolutioun vun dësen Observatioune net genuch fir eng definitiv Bestätegung ze bidden.

De 7. Juni 2021 ass de Juno op engem enke Fluch vu Ganymede gefuer, op enger Héicht vu 650 Meilen skimming. Wärend dësem Manöver huet d'JIRAM Instrument Infraroutbiller a Spektrum erfaasst, wouduerch d'Wëssenschaftler d'Mounduewerfläch an eemolegen Detail ënnersichen. Notamment huet de JIRAM eng raimlech Opléisung fir Infraroutspektroskopie besser wéi 0.62 Meilen pro Pixel erreecht. Duerch dës fortgeschratt Imaging, huet dem Juno seng Team ënnerscheedlech Spektralmerkmale festgestallt, déi mat net-Waasser-Äis Materialien assoziéiert, dorënner hydratiséiert Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbikarbonat, a méiglecherweis aliphatesch Aldehyden.

D'Präsenz vun ammoniakéierte Salze suggeréiert datt de Ganymede Material kaal genuch accumuléiert huet fir Ammoniak während senger Formation ze kondenséieren. Ausserdeem kënne Karbonatsalze, déi um Mound fonnt goufen, Iwwerreschter vu Kuelendioxid-räichen Äis sinn, wat e weideren Abléck an d'geologesch Geschicht vum Ganymedes gëtt.

Een interessanten Aspekt vun der Studie ass datt den héchsten Heefegkeet vu Salzer an Organik entdeckt gouf an den donkelen an hellen Terrainen, déi no bei de Breedegraden geschützt sinn vum Ganymedes Magnéitfeld. Dës Entdeckung weist datt d'Salze an d'Organik, déi observéiert goufen, méiglecherweis Iwwerreschter vun enger déif Ozean Salzlake sinn, déi d'Uewerfläch vum Mound erreecht huet.

D'Juno Missioun fuert weider fir aner faszinéierend Welten am Jupiter System ze entdecken. No der Enquête vum Ganymede an Europa, en anere Mound, dee verdächtegt ass en Ozean ënner sengem äisegem Äussewelt ze hunn, konzentréiert de Juno sech elo op Io. D'Raumschëff ass geplangt fir den 30. Dezember 2022 eng enk Approche zu Io ze maachen, fir weider Méiglechkeeten fir banebriechend Entdeckungen ze bidden.

FAQ

1. Wat huet d'Juno-Missioun vun der NASA um Ganymede entdeckt?

D'NASA Juno Missioun entdeckt Mineralsalze an organesch Verbindungen op der Ganymedes Uewerfläch wärend engem enke Fluch vum Mound. D'Detektioun gouf mam Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) Spektrometer u Bord vun der Juno Raumschëff gemaach.

2. Firwat ass Ganymede bedeitend fir Wëssenschaftler?

De Ganymede ass vu groussen Interessi fir Wëssenschaftler well et e groussen internen Ozean vu Waasser ënner senger äisegem Krust huet. D'Studie vum Ganymedes seng Zesummesetzung an den Urspronk vu sengem Ozean kann wäertvoll Abléck an d'Bildung vum Mound an d'Potenzial fir d'Bewunnbarkeet ginn.

3. Wat ass déi raimlech Resolutioun, déi vum JIRAM während dem Flyby erreecht gëtt?

D'JIRAM Instrument u Bord Juno huet eng raimlech Opléisung fir Infrarout Spektroskopie besser wéi 0.62 Meilen (1 Kilometer) pro Pixel während dem Fluch vum Ganymede erreecht. Dës héichopléisende Imaging huet d'Wëssenschaftler erlaabt déi eenzegaarteg Spektralmerkmale vun net-Waasser-Äismaterial op der Mounduewerfläch z'identifizéieren an ze analyséieren.

4. Wat ass d'Bedeitung fir Salzer an Organer an de geschützte Breedegraden um Ganymed ze fannen?

D'Präsenz vu Salzer an Organer an den donkelen an hellege Terrainen no bei de Breedegraden, déi vum Ganymedes Magnéitfeld geschützt sinn, suggeréiert datt se Iwwerreschter vun enger déif Ozean-Salk sinn, déi d'Mounduewerfläch erreecht hunn. Dës Entdeckung liwwert wäertvoll Hiweiser iwwer dem Ganymede seng geologesch Geschicht an d'Prozesser déi a sengem Interieur optrieden.