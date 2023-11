D'Daten gesammelt vun der NASA Juno Missioun verroden datt de gréisste Mound vum Jupiter, Ganymede, eng brine Vergaangenheet op d'Uewerfläch ka spruddelen. Wärend engem enke Fluch vum äisegem Mound huet de Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) Spektrometer u Bord vun der Juno Raumschëff Mineralsalze an organesch Verbindungen op der Ganymedes Uewerfläch entdeckt. D'Resultater, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Astronomy, bidden wäertvoll Abléck an dem Ganymede säin Hierkonft an d'Zesummesetzung vu sengem déifen Ozean.

De Ganymed ass méi grouss wéi de Planéit Merkur an ass dem Jupiter säi gréisste Mound. Wëssenschaftler si laang faszinéiert vum Ganymedes wéinst sengem extensiv internen Ozean vu Waasser verstoppt ënner sengem äisegem Äussewelt. Virdrun Observatioune vum Galileo Raumschëff vun der NASA an dem Hubble Weltraumteleskop, souwéi dem Very Large Telescope vum Europäesche Südobservatoire, haten d'Präsenz vu Salzer an Organer um Ganymede ugedeit. Wéi och ëmmer, d'Resolutioun vun dësen Observatioune war ze niddreg fir dës Erkenntnisser definitiv ze bestätegen.

De 7. Juni 2021 ass de Juno op enger Minimum Héicht vu 650 Meilen iwwer Ganymede geflunn, an huet Infraroutbiller a Spektre vun der Mounduewerfläch mam JIRAM Instrument erfaasst. Mat enger onendlecher raimlecher Resolutioun fir Infraroutspektroskopie konnten Juno Wëssenschaftler eenzegaarteg Spektralmerkmale erkennen an analyséieren, dorënner hydratiséiert Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbikarbonat a méiglecherweis aliphatesch Aldehyden.

D'Präsenz vun ammoniakéierte Salze suggeréiert datt de Ganymede Material kaal genuch accumuléiert huet fir Ammoniak während senger Formation ze kondenséieren. Zousätzlech kënnen d'Karbonatsalze Iwwerreschter vu Kuelendioxid-räichen Äis sinn. Dës Entdeckunge bidden wäertvoll Hiweiser iwwer dem Ganymede seng geologesch Geschicht an d'Prozesser déi seng Uewerfläch geformt hunn.

D'Juno Missioun huet och Abléck an aner Jovian Welten geliwwert, dorënner Europa an Io. Andeems Dir dës Mounde studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler méi Geheimnisser iwwer d'Präsenz vu Waasser an d'Potenzial fir Liewen iwwer d'Äerd an eisem Sonnesystem z'entdecken.

FAQ

Q: Wat huet d'NASA Juno Missioun op Ganymede entdeckt?

A: D'Juno Missioun entdeckt Mineralsalze an organesch Verbindungen op der Ganymedes Uewerfläch.

Q: Wéi goufen dës Donnéeë gesammelt?

A: De Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) Spektrometer u Bord vun der Juno Raumschëff huet Infraroutbiller a Spektrum vun der Ganymedes Uewerfläch ageholl.

Q: Wat seet d'Präsenz vu Salzer an Organics op Ganymede vir?

A: Et gëtt Abléck an den Urspronk vum Ganymedes, d'Zesummesetzung vu sengem déifen Ozean a seng geologesch Geschicht.

Q: Wat sinn e puer vun de spezifesche Verbindungen op Ganymede festgestallt?

A: D'JIRAM Instrument huet hydratiséiert Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbikarbonat a méiglecherweis aliphatesch Aldehyden entdeckt.

Q: Wéi eng aner jovesch Mounde huet de Juno studéiert?

A: De Juno huet och Europa observéiert an ass geplangt fir en enke Fluch vum Io am Dezember.