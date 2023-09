Nei Abléck an d'Gréngung vun der Sahara Wüst opgedeckt an der Studie

Eng rezent Etude publizéiert an Nature Communications huet nei Abléck an déi periodesch Gréngung vun der Sahara Wüst an de leschten 800,000 Joer geliwwert. Gefouert vum Dr Edward Armstrong vun der Universitéit Helsinki an der Universitéit vu Bristol, weist d'Fuerschung datt dës fiicht Perioden an Nordafrika duerch Verännerungen an der Äerdëmlafbunn ëm d'Sonn beaflosst goufen a während Äiszäiten ënnerdréckt goufen.

D'Studie huet e Klimamodell benotzt fir d'historesch Intervalle vun der Sahara Greening ze simuléieren, a bitt Beweiser fir wéi d'Timing an d'Intensitéit vun dëse fiichten Eventer vu wäitem beaflosst goufen vu groussen, wäitem Äisplacken op der nërdlecher Hemisphär. D'Fuerscher konnten d'afrikanesch Fiichteg Perioden mat enger vergläichbarer Magnitude simuléieren wéi d'Paläoklimatobservatioune weisen, d'Liicht ze werfen firwat a wéini dës Eventer geschitt sinn.

D'Sahara Wüst, historesch, war periodesch vegetéiert, mat Flëss, Séien, a Waasser-ofhängeg Déiere gedeeft. Dës Nordafrikanesch Fiichteg Perioden hunn eng entscheedend Roll gespillt fir vegetéiert Korridore aus Afrika ze liwweren, d'Verbreedung vu verschiddenen Arten, dorënner fréi Mënschen, ronderëm d'Welt erliichtert.

D'Gréngung vun der Sahara gëtt ugeholl duerch Verännerungen an den Äerdëmlafbedingunge gedriwwen ze ginn, besonnesch d'Äerdbunnprezessioun. Dëst bezitt sech op d'Wackelbewegung vun der Äerd op senger Achs, déi d'Saisonalitéit iwwer en Zyklus vun ongeféier 21,000 Joer beaflosst. Dës Ännerungen beaflossen d'Quantitéit vun der Energie, déi d'Äerd a verschiddene Saisone kritt, a kontrolléiert schlussendlech d'Kraaft vum afrikanesche Monsun an d'Verbreedung vun der Vegetatioun iwwer d'Regioun.

D'Etude huet bestätegt datt d'Nordafrikanesch Fiichtegkeet Perioden all 21,000 Joer geschitt sinn als Resultat vun Verännerungen an der Äerdbunnprezessioun. Dëst huet zu méi waarme Summeren op der nërdlecher Hemisphär gefouert, de Westafrikanesche Monsunsystem verstäerkt an d'Nidderschlag an der Sahara erhéicht, wat d'Verbreedung vu Savanne-Typ Vegetatioun verursaacht huet.

Interessanterweis huet d'Etude och opgedeckt datt d'fiichteg Perioden net während Äiszäiten optrieden wann grouss Gletscher Äisplacke d'Atmosphär ofkillen an den afrikanesche Monsunsystem ënnerdréckt hunn. Dës Entdeckung ënnersträicht déi bedeitend Verbindung tëscht dëse fernen Regiounen, déi d'Verbreedung vun Arten, dorënner Mënschen, aus Afrika während de Gletscherperioden vun de leschten 800,000 Joer behënnert hunn.

D'Fuerscher hunn Begeeschterung iwwer d'Resultater an d'Fäegkeet vun hirem revidéierte Modell ausgedréckt fir vergaange Verännerungen präziist ze representéieren an Abléck an zukünfteg Klimawandel ze bidden. D'Faktoren ze verstoen, déi d'Gréngung vun der Sahara dréien, ass essentiell fir d'Effekter vun zukünftege klimatesche Verännerungen an dëser Regioun virauszesoen an ze reduzéieren.

Quellen:

- Natur Kommunikatioun

- Universitéit vun Helsinki

- Universitéit vu Bristol