Eng ëmweltfrëndlech Léisung fir Mikroplastik aus Waasser ze läschen

Fuerscher vum Korea Institut fir Wëssenschaft an Technologie (KIST) hunn en ëmweltfrëndlecht Material entwéckelt, deen effektiv Mikroplastik aus Waasser ewechhuelen kann. Mikroplastik, dat Plastiksoffall ass, dat mat der Zäit an Partikele méi kleng wéi 20 μm zerbrécht, stellen e wesentlechen Ëmwelt- a Gesondheetsrisiko aus. Aktuell Waasserbehandlungsanlagen kënnen net Mikroplastik méi kleng wéi 20 μm ewechhuelen, sou datt et néideg ass fir alternativ Léisungen ze fannen.

Dr Jae-Woo Choi a seng Equipe am Center fir Waasser Zyklus Fuerschung um KIST hunn eng metallen-organesch Skelett-baséiert zolidd flocculant entwéckelt dass Nanoplastik ënner sichtbar Liichtjoer Bestrahlung aggregéiert kann. D'Material baséiert op preisesche Blo, eng metallesch organesch Kader-baséiert Substanz, déi virdru benotzt gouf fir radioaktiv Elementer aus Ofwaasser ze adsorbéieren.

D'Fuerscher hunn entdeckt datt preisesch Blo effektiv Mikroplastik ënner sichtbarem Liicht aggregéiere kann. Si hunn dunn e Material entwéckelt dat d'Aggregatiounseffizienz vu preisesche Bloe maximéiert andeems d'Kristallstruktur ugepasst gëtt. Wann d'Material mat sichtbarem Liicht bestraht gëtt, kann Mikroplastik esou kleng wéi 0.15 μm zu enger Gréisst ongeféier 4,100 Mol méi grouss agglomeréiert ginn, sou datt se méi einfach ze läschen.

An Experimenter konnten d'Fuerscher bis zu 99% vu Mikroplastik aus Waasser aus dem entwéckelte Material ewechhuelen. Ausserdeem kann d'Material Mikroplastik méi wéi dräimol säin eegent Gewiicht flocculéieren, wat d'konventionell Flocculanten iwwer Eisen oder Aluminium ëm ongeféier 250 Mol iwwerpréift.

Dës ëmweltfrëndlech Léisung läscht net nëmmen effektiv Mikroplastik, mee benotzt och preisesch Blo, wat fir de mënschleche Kierper harmlos ass. Et ass e festen Flocculant, wat et einfach mécht Reschter am Waasser ze recuperéieren, an et benotzt natierlecht Liicht als Energiequell, wat zu engem nidderegen Energieprozess resultéiert.

D'Fuerscher gleewen datt dës Technologie héich Potenzial fir Kommerzialiséierung huet a ka fir allgemeng Flëss, Ofwaasserbehandlungsanlagen a Waasserreinigungsanlagen applizéiert ginn. Nieft Mikroplastik kann d'Material och benotzt ginn fir aner Kontaminanten aus Waassersystemer ze läschen.

D'Fuerschung, ënnerstëtzt vum Ministère fir Wëssenschaft an ICT, gouf den 1. Oktober an der internationaler Zäitschrëft Water Research publizéiert.

Source:

- Korea Institut fir Wëssenschaft an Technologie (KIST)