New Horizons: Russesch Kosmonaute féieren Memorable Spacewalk fir Erausfuerderungen ze iwwerwannen

Zwee russesch Kosmonauten, den Oleg Kononenko an den Nikolai Chub, hunn de 25. Oktober eng bemierkenswäert Raumwanderung gemaach, déi iwwer siwe Stonnen gedauert huet, fir verschidden Erausfuerderunge baussent der International Space Station (ISS) ze iwwerwannen. Hir Missioun involvéiert verschidde kritesch Aufgaben, dorënner d'Installatioun vun engem syntheteschen Radar-Kommunikatiounssystem an den Asaz vun engem Nanosatellit fir d'Solarsegeltechnologie ze evaluéieren. Zousätzlech hunn d'Kosmonauten den externen Backup Heizkierper am Nauka Multipurpose Labormodul gepréift, dee viru kuerzem op e Kältemittelleksprobleem opgetruede war.

Wärend der Raumwanderung hunn d'Kosmonauten de Radar-Kommunikatiounssystem erfollegräich installéiert, ausser e klengt Problem mat enger vun de Panneauen, dat spéider geléist gëtt. Ausserdeem huet d'Solarsegel vum Nanosatellit sech net voll ausgerullt, wéi d'Kamerae bei sengem Depart vun der Gare observéiert hunn.

D'Inspektioun vum Backup Heizkierper bewisen eventful wann eng Kältekëscht Bubble onerwaart fräigelooss huet beim Iwwerwaachung vum Leckpunkt. Glécklecherweis ass de fräigeloossene Kältemëttel net a Kontakt mat de Kostümer vun de Kosmonauten komm.

Fir d'Rengheet vun der Raumstatioun ze garantéieren, hunn de Kononenko an de Chub hir Orlan Spacesuits an Tools fir Killmëttelspuren virsiichteg gepréift ier se erëm an d'Gare koumen. Si hunn och hir Ausrüstung no der Repressuriséierung geläscht, wat d'Aféierung vun all Kontaminanten miniméiert. Déi verbleiwen Spure vu Verschmotzung gi séier an der Raumstatioun eliminéiert mat zousätzlech Filtratiounsmethoden.

Dësen historesche Spacewalk markéiert déi 268. Missioun gewidmet fir d'International Space Station ze montéieren, z'erhalen an ze verbesseren. Wärend de Kononenko sechs Raumwanderungen ofgeschloss huet, war dëst dem Chub seng Jongfraen Rees an d'Wäissheet vum Weltraum.

Déi russesch Weltraumagence, Roscosmos, hat virdru de Leck um Backup Heizkierper vum Nauka Modul identifizéiert. Notamment ass de primäre Heizkierper um Modul weider korrekt ze fonktionnéieren, Ënnerstëtzung vu Killprozesser am Modul ouni negativ Auswierkungen op d'Crew oder d'Operatiounen vun der Statioun.

Am Intérêt vun der Sécherheet huet d'NASA decidéiert zwee geplangte Raumwanderungen dëse Mount ze posten. Déi nei geplangten Datume fir de Spacewalk mam NASA Astronaut Loral O'Hara an ESA Astronaut Andreas Mogensen involvéiert, souwéi de Spacewalk mat NASA Astronauten Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli, sinn nach net bekannt ginn.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wéi eng Aufgaben hunn d'russesch Kosmonaute während hirem Raumwanderung erreecht?

A: D'Kosmonauten hunn e syntheteschen Radar-Kommunikatiounssystem installéiert, en Nanosatellit ofgebaut an den externen Backup Heizkierper um Nauka Modul ënnersicht.

Q: Huet d'Sonnesegel vum Nanosatellit sech voll ausgeléist?

A: Neen, d'Kameraen hunn observéiert datt d'Sonnesegel sech während sengem Depart vun der Gare net komplett ausgerullt huet.

Q: War et e Problem mam Radarsystem wärend der Spacewalk?

A: Ee vun de Panneauen vum Radarsystem konnt net voll agesat ginn, awer déi néideg Upassung gëtt an der Zäit gemaach.

Q: Wat ass geschitt während der Inspektioun vum Backup Heizkierper?

A: Eng onerwaart Kältekühlblase gouf um Leckpunkt verëffentlecht, obwuel et net a Kontakt mat de Kostümer vun de Kosmonaute koum.

Q: Wéi hunn d'Kosmonauten d'Rengheet vun der Raumstatioun no der Spacewalk gesuergt?

A: Ier se erëm an d'Gare koumen, hunn d'Kosmonauten hir Raumsuits an Tools fir Killmëttelspuren iwwerpréift an se wéi néideg ofgewäsch. Si hunn och hir Ausrüstung ofgewäsch an hunn zousätzlech Filtratiounsprozesser ënnerholl fir all verbleiwen Verschmotzung ze eliminéieren.

Q: Wéi vill Raumwanderungen hunn de Kosmonaut Oleg Kononenko an de Kosmonaut Nikolai Chub ofgeschloss?

A: Kononenko huet sechs Raumwanderungen ofgeschloss, während dëst dem Chub säin éischte Raumwanderung war.