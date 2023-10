Hunnen weisen Selbsterkennungsfäegkeeten, nei Studie fënnt

Eng rezent Etude vun engem Team vun Neurowëssenschaftler a Psychologen vun der Universitéit Bonn an der Universitéit Bochum an Däitschland huet potenziell Beweiser geliwwert, déi suggeréieren datt Hunnen Selbstnerkennungsfäegkeeten hunn. D'Fuerscher hunn nei Experimenter mat Spigelen ausgeschafft fir ze bestëmmen ob Hunnen hiren eegene Bild vun deem vun engem aneren Hunn kënnen differenzéieren.

Virdrun Fuerschung huet nëmmen eng ausgewielt Zuel vun Déier Arten identifizéiert kapabel vun Self-Unerkennung, wéi Magpies, puer Apen, Elefanten, an Delfinen. Dës Studien involvéieren typesch d'Observatioun vun engem Déier seng Äntwert op eng Mark op sengem Gesiicht oder Kierper wann se seng Reflexioun an engem Spigel gesinn. Wéi och ëmmer, well vill Déieren keng Gliedmaart oder Appendages hunn, déi fir sou Tester gëeegent sinn, hunn d'Fuerscher alternativ Methoden entwéckelen.

Hunnen goufen als Thema vun dëser Etude gewielt wéinst hire Verhalenstendenzen. Et gouf observéiert datt Hunnen dacks kräischen wa se vu Raubdéieren konfrontéiert sinn, wärend se roueg an ongestéierten Ëmfeld bleiwen. D'Fuerschungsteam huet dës Charakteristik kapitaliséiert fir hir Selbstserkennungsexperimenter ze maachen.

Wärend den Experimenter gouf en eenzegen Hunn an engem zouene Gebitt gesat, gedeelt duerch en Drotmesh. Op der anerer Säit vum Mesh gouf en aneren Hunn an e puer Versuche gesat, während de Raum an aneren eidel bliwwen ass. Zousätzlech gouf e Spigel op de Mesh a bestëmmte Versuche befestegt, wat d'Vue vum Hunn hannendrun behënnert huet. Fir eng potenziell Bedrohung aféieren, hunn d'Fuerscher d'Silhouette vun engem Hawk op d'Plafong an e puer Studien projizéiert.

Analyséiert d'Behuelen an d'Vokaliséierunge vun den Hunnen, huet d'Fuerschungsteam entdeckt datt d'Präsenz vun engem aneren Hunn op der entgéint Säit vum Mesh d'Wahrscheinlechkeet fir ze kräizen däitlech erhéicht huet. Interessanterweis ass dës Äntwert geschitt, egal ob den Hunn seng eege Reflexioun am Spigel gesinn oder net. Dës Entdeckung implizéiert datt Hunnen verstinn datt d'Spigelbild net dat vun engem aneren Hunn ass, wat op eng Form vu Selbsterkennung bezeechent. Ausserdeem proposéiert d'Etude datt Hunnen op visuell Hiweiser vertrauen anstatt auditive oder olfaktoresch Signaler fir d'Realitéit vun hirem Ëmfeld ze bestëmmen.

Dës Etude dréit zu eisem Verständnis vun de kognitiven Fäegkeeten vun Hunnen bäi an erweidert de bekannte Repertoire vum Selbstbewosstsinn am Déiereräich. Weider Fuerschung an dësem Beräich kann Liicht op d'Evolutioun an Entwécklung vun Self-Unerkennung iwwer verschidden Arten werfen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass Self-Unerkennung?

Selwererkennung bezitt sech op d'Fäegkeet vun engem Individuum ze gesinn an ze verstoen datt eng Reflexioun oder Bild an engem Spigel sech selwer duerstellt anstatt en anere Member vun der selwechter Spezies.

Wéi eng Déieren hunn Selbst Unerkennung bewisen?

Virdrun Fuerschung huet gewisen, datt e puer Déieren mat Self-Unerkennung Fähegkeeten Magpies enthalen, bestëmmte Apen, Elefanten, an Delfinen.

Firwat goufen Hunnen fir dës Studie gewielt?

Hunnen goufen als Themen vun dëser Etude ausgewielt wéinst hirer Tendenz fir ënnerscheedlech Vokalisatiounen (Krauwen) ze weisen wann se Bedrohungen oder aner Hunnen begéinen.

Wéi goufen d'Experimenter duerchgefouert?

D'Experimenter involvéiert en Hunn an enger opgedeelt Arena mat engem Drotmesh ze placéieren. Op der anerer Säit vum Mesh gouf en aneren Hunn geluecht oder eidel gelooss. An e puer Prozesser huet e Spigel d'Vue vum Hunn behënnert. A bestëmmte Fäll gouf eng Hawk Silhouette op der Plafong projizéiert fir eng potenziell Bedrohung anzeféieren.

Wat waren d'Haaptresultater vun der Etude?

D'Etude huet festgestallt datt Hunnen méi wahrscheinlech kräizen wa se sech bewosst waren datt en aneren Hunn op der Géigendeel Säit vum Mesh ass, egal ob se hir eege Reflexioun am Spigel gesinn hunn. Dëst hindeit datt Hunnen eng Form vu Selbst Unerkennung hunn a sech haaptsächlech op visuell Hiweiser vertrauen fir d'Realitéit vun hirer Ëmwelt ze bestëmmen.