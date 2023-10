SpaceX dréckt fir méi séier Startlizenzen

Resumé: SpaceX setzt Drock op d'Federal Aviation Administration (FAA) fir de Prozess vun der Startlizenzéierung ze beschleunegen. D'Firma Starship Rakéit ass prett fir en zweete Fluchtest awer waart op déi lescht reglementaresch Genehmegung. SpaceX hofft an der éischter Halschent vum November ze starten. An der Tëschenzäit plangt Virgin Galactic seng sechst Missioun a sechs Méint am November 2 ze fléien. Kleng Startfirme kämpfen fir mat SpaceX seng niddereg Präisser fir Falcon 9 Missiounen ze konkurréiere. Dem SpaceX seng dominant Positioun um Maart huet e "enorm killen" Effekt op déi kleng Startindustrie. SpaceX bitt Rideshare Startméiglechkeeten fir kleng Sats esou niddereg wéi $ 5,500 pro Kilogramm, e Präis vill méi niddereg wéi dat wat engagéiert kleng Startfahrzeuge bidden. Dräi US Firmen, SpaceX, Blue Origin, a Virgin Galactic, hunn eng Verlängerung vun der Léierzäit ugefrot ier nei federaalt Sécherheetsreglementer fir kommerziell mënschlech Raumfluchmissiounen ëmgesat ginn. Den 20-Joer Moratorium op Féderalen Reglementer soll den 1. Januar oflafen.

SpaceX verstäerkt seng Efforten fir méi séier Startlizenzen vun der Federal Aviation Administration (FAA) ze kréien. D'Firma huet déi néideg Virbereedunge fir en zweete Fluchtest vu senger Starship Rakéit ofgeschloss, awer waart op d'final reglementaresch Genehmegung. De fréiste méigleche Startdatum ass elo an der éischter Halschent vum November. Virgin Galactic, op der anerer Säit, preparéiert sech op seng sechst Missioun a sechs Méint, geplangt fir den 2. November.

Wéi och ëmmer, kleng Startfirme sti fir Erausfuerderunge beim Konkurréiere mat SpaceX seng niddereg Präisser fir Falcon 9 Missiounen. D'Industrieleit hunn uginn datt d'dominant Positioun vum SpaceX um Maart e wesentlechen Impakt op déi kleng Startindustrie hat, wat et schwéier mécht fir de Präis ze konkurréiere. SpaceX bitt de Moment Rideshare Startméiglechkeeten fir kleng Satellitte sou niddereg wéi $ 5,500 pro Kilogramm. Wärend dës Präisser vun den initialen $ 5,000 pro Kilogramm eropgaang sinn, bleiwen se nach ëmmer wäit ënner wat engagéiert kleng Startfahrzeuge bidden.

Zousätzlech sinn dräi US Firmen, SpaceX, Blue Origin, a Virgin Galactic, zesummekomm fir eng Verlängerung vun der Léierzäit ze froen, ier nei federaalt Sécherheetsreglementer fir kommerziell mënschlech Raumfluchmissiounen ëmgesat ginn. Den aktuellen 20-Joer Moratorium op Féderalen Reglementer soll den 1. Januar oflafen. D'Firmen gleewen datt d'Industrie nach net reift genuch ass fir nei Sécherheetsreglementer ze adoptéieren, a si schaffen mat der FAA an anere Regierungsagenturen fir eng nei Sécherheet opzebauen. Kader fir Weltraumtransport.

