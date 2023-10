Indien Test erfollegräich Flucht System fir Mënsch-Rated Crew Capsule

Indien erreecht e bedeitende Meilesteen a sengem mënschleche Raumfluchprogramm mam erfollegräichen Test vum Crew Escape System fir d'Gaganyaan Raumschëff. Den Test am Fluch, deen e Samschdeg stattfonnt huet, huet d'Rakéitemotoren a Fallschierm demonstréiert, déi d'Raumschëff vun engem falsche Startfahrzeug fortfueren.

Wärend dem Test gouf eng onbemannt Versioun vun der Gaganyaan Kapsel op der Spëtzt vun enger Eenstufeg flëssege Rakéit gestart. Ongeféier eng Minutt nom Start gouf den Ofbriechenmanöver ausgeléist, an d'Kapsel getrennt vum Booster fir an d'Mier ze falen. Indesch Beamte ware begeeschtert mam Resultat vum Testfluch, markéiert et als den éischte grousse Meilesteen am $ 1.1 Milliarde Gaganyaan Programm.

"Mir hunn d'Rees vu Gaganyaan ugefaang mat dëser Maiden Start vun der Ofbriechungssequenz vum Testfahrzeug, an dëst wäert e puer Mol ënner verschiddene Konditioune widderholl ginn", sot de Sreedhara Somanath, President vun der Indian Space Research Organisation. Indien plangt d'nächst Joer méi Tester vum Start Ofbriechen System ze maachen, souwéi eng onpilotéiert Gaganyaan Missioun an Ëmlafbunn. D'Zil fir Astronauten an eng niddereg Äerdëmlafbunn op der Gaganyaan Raumschëff ze schécken ass 2025.

Den erfollegräichen Test vum Crew Escape System ass e wesentleche Schrëtt no vir fir Indien Ambitiounen am mënschleche Raumfluch. Et weist d'Fäegkeet vum Land fir d'Sécherheet vun hiren Astronauten während Start- a Retourszenarien ze garantéieren. Andeems hien seng eege Crew Raumschëff entwéckelt, positionéiert Indien sech als e grousse Spiller an der Weltraumfuerschungsarena.

Wat ass d'Gaganyaan Raumschëff?

D'Gaganyaan Raumschëff ass Indien seng éischt Crew Raumschëff entworf fir Astronauten an eng niddereg Äerdëmlafbunn ze droen.

Wat gouf während dem Fluchtest getest?

Den Test am Fluch konzentréiert sech op d'Crew Escape System, deen Rakéitemotoren a Fallschierm enthält fir d'Raumschëff sécher vun engem falsche Startfahrt ze trennen.

Wat ass d'Zäitlinn fir Astronauten an d'Ëmlafbunn op der Gaganyaan Raumschëff ze schécken?

Indesch Beamten zielen Astronauten an eng niddreg Äerdëmlafbunn op der Gaganyaan Raumschëff ze schécken bis 2025. Dëst wäert virausgesat ginn duerch méi Tester vum Startabortsystem an eng onpilotéiert Gaganyaan Missioun.