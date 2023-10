Nei Entdeckungen an der mysteriéiser Twilight Zone vum Ozean

Eng ONG spezialiséiert op Ozeanfuerschung huet viru kuerzem faszinante Footage enthüllt, déi vun zwee Roboteren gefaange goufen, déi an d'Dämmerungszon vum Ozean geschéckt goufen. D'Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) huet e Video op YouTube gedeelt, deen déi grouss a mysteriéis Ënnerwaasserwelt weist, déi just iwwer d'Erreeche vum Sonneliicht läit.

D'Entscheedung fir d'Roboter z'installéieren gouf gedriwwen vun der immenser Erausfuerderung déi d'Wëssenschaftler konfrontéiert sinn fir sou e grousst an entfernt Ëmfeld z'erklären. D'Wichtegkeet vum Ozean mécht et dacks schwéier fir Fuerscher spezifesch Arten ze lokaliséieren an ze studéieren. Andeems Dir dës zwee Ozeanroboter benotzt, konnten d'Wëssenschaftler selten gesinn Abléck vun Déieren an der Dämmerungszone erfaassen.

Wärend der Nautilus Live Expeditioun am Oktober gouf dem WHOI säi Hybrid Fernbedéngte Gefier (HROV) Mesobot an dichte Flecken vum Marineliewen ofgesat. D'Roboteren hunn onheemlech Szene vu Marinekreaturen entdeckt an opgeholl, déi an der Dämmerungszon opbléien, a wäertvoll Abléck an dësen eenzegaartegen Ökosystem ubidden.

D'Dämmerungszon bezitt sech op d'Gebitt tëscht 200 Meter an 1,000 Meter ënner der Ozeanfläch. Et ass e Räich mat verschiddene Marine Déieren an Organismen déi op organesch Matière vertrauen, dorënner Fësch Exkrementer an doudege Phytoplankton, als hir primär Quell vun der Ernärung.

De Video gedeelt vun der WHOI huet bedeitend Opmierksamkeet vun Netizens gewonnen. Zuschauer hunn Awe an Unerkennung ausgedréckt, mat Kommentaren rangéiert vun "Dat war wierklech flott! Och relax!” fir einfach "Schéin" ze soen. De Video huet iwwer 16,000 Views a bal 100 Likes kritt, wat de verbreeten Interessi ervirhiewen fir d'Geheimnisser vun der Dämmerungszon vum Ozean z'erklären an ze verstoen.

Dëse faszinéierende Video bitt en Abléck an déi verstoppte Wonner vun den Tiefen vum Ozean. Vum faszinéierende Mieresliewen bis zur Wäitheet vun der Dämmerungszon, erënnert eis un déi räich Biodiversitéit déi an dësen onbekannten Territoiren bléift. Wéi eng vun dësen aussergewéinlechen Ënnerwaasserkreaturen huet Är Opmierksamkeet am meeschte gefaang?

FAQ

Wat ass d'Dämmerungszon vum Ozean?

D'Dämmerungszon vum Ozean bezitt sech op d'Gebitt tëscht 200 Meter an 1,000 Meter ënner der Uewerfläch, wou d'Sonn net erreecht gëtt.

Firwat hunn d'Wëssenschaftler Roboteren an den Ozean gefall?

D'Wëssenschaftler hunn Roboteren an d'Dämmerungszon vum Ozean erofgelooss fir selten gesiene Abléck vum Mieresliewen ze entdecken an z'erfaassen, déi an dësem wäitem an usprochsvollen Ëmfeld bléien.

Wat hunn d'Roboteren an der Dämmerungszone entdeckt?

D'Roboteren hunn eng divers Gamme vu Mieresdéieren an Organismen entdeckt, déi op organesch Matière vertrauen, wéi Fësch Exkrementer an doudege Phytoplankton, als hir primär Quell vun der Ernärung.

Wéi hunn Netizens op de Video reagéiert?

Netizens ausgedréckt Awe an Unerkennung fir de Video, beschreift et als schéin an entspaant. De Video huet iwwer 16,000 Views a bal 100 Likes gesammelt.