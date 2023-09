Koralleriffer erëmbeliewen mat Roboter Assistenz

De Klimawandel stellt eng bedeitend Bedrohung fir d'Koralleriffer weltwäit, mat Steigerung vun Temperaturen a Säurung, déi d'Korallebleechung an den Doud verursaachen. Traditionell Koralle Restauratiounsefforten hunn op luesen an deier Methoden vertraut, sou wéi d'Transplantéiere vu Korallenfragmenter op beschiedegt Riff. Wéi och ëmmer, de Marinebiolog Taryn Foster vun den Abrolhos Inselen a Western Australia testt eng nei Approche fir d'Revival vum Riff ze beschleunegen.

D'Madame Foster huet e System entwéckelt, deen d'Korallfragmenter a kleng Stecker graft an op eng geformt Basis aus Kalksteinbeton plazéiert. Dës Method ëmgeet Joere vu Kalkifizéierungswachstum an erlaabt d'Korallen séier ze wuessen. Bis elo sinn d'Resultater villverspriechend, mat verschiddenen Aarte vu Korallen déi an dësem neie Liewensraum bléien.

Fir de Prozess weider ze beschleunegen, huet d'Madame Foster sech mat der San Francisco-baséierter Ingenieurssoftwarefirma Autodesk zesummegeschafft. Fuerscher vun Autodesk hunn e kënschtlechen Intelligenz System trainéiert fir kollaborativ Roboteren, oder Cobots ze kontrolléieren, déi niewent de Mënschen schaffen. Dës Roboter Waffen kënnen d'Korallfragmenter op d'Saatstecker graft oder pechen an se an der Basis setzen. D'Robotere sinn adept fir d'Variatioune vu Korallenformen ze handhaben an ze erkennen wéi se se handhaben.

Wéi och ëmmer, et ginn Erausfuerderunge fir dës Technologie aus dem Labo an an d'real Welt ze beweegen. Delikat Handhabung vu naass, liewegen Korallen ass noutwendeg, an de korrosive Effekt vu Salzwaasser op Elektronik muss adresséiert ginn. Zousätzlech sinn déi héich Käschte vun esou Technologie eng Iwwerleeung. Fir de Projet ze finanzéieren, plangt d'Madame Foster hir Start-up Firma, Coralmaker, Biodiversitéitskreditter auszestellen, déi ähnlech wéi Kuelestoffkreditter funktionnéieren, mat der Tourismusindustrie e potenzielle Client.

Aner Initiativen fir d'Koralleriffer ze restauréieren enthalen d'Korallensaieren, wou d'Korallarven an engem Labo ugebaut ginn ier se op degradéierte Riff gesaat ginn. D'Wëssenschaftler exploréieren och d'Zucht vu méi resistente "Super Coral" a berücksichtegen radikal Iddien, wéi Geo-engineering Wolleken fir d'Korallen aus exzessive Hëtzt ze schützen. Zousätzlech benotzen d'Fuerscher Toun fir d'Gesondheet vu Riff ze bewäerten a Fësch unzezéien, mat Ënnerwasser-Lautsprecher déi gesond Kläng spillen fir d'Riff-Ersatz ze hëllefen.

Obwuel et keng eenzeg Gréisst-passt-all Léisung fir de komplexe Problem vun der Koralleriffer Restauratioun ass, bidden dës innovativ Approche Hoffnung fir d'Iwwerliewe an d'Erhuelung vun dëse wichtegen Ökosystemer.

