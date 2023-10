D'Fortschrëtter an der Chromatographie Technologie: E Gespréich mam Zhuoheng Zhou

Mir haten d'Geleeënheet mam Zhuoheng Zhou ze schwätzen, e Fuerscher op der Vrije Universiteit Brussel an der Belsch, deen un der Spëtzt vun der Fortschrëtter vun Instrumental- a Kolonntechnologien am Beräich vun der Chromatographie ass. Seng Aarbecht konzentréiert sech haaptsächlech op d'Uwendung vun der Chromatographie an neie biopharmazeuteschen Modalitéiten a Proteomik. Zousätzlech huet Zhou geschafft fir e Protokoll z'entwéckelen deen hëlleft beim Design vu polymere monolithesche Kapillarsäulen.

Dem Zhou seng Rees an d'Welt vun der Chimie huet op der Xiamen Universitéit ugefaang, wou hien eng ëmfaassend Ausbildung am Feld gemaach huet. Duerno huet hie säi MSc Grad an der analytescher Chimie am Environmental Research Institute, National University of Singapore verfolgt. Motivéiert vu senger Passioun fir Chromatographie, huet de Zhou dunn an der Bio-Analytical Separation Science (BASS) Grupp op der Vrije Universiteit Brussel als PhD Fuerscher, ënner der Leedung vum Sebastiaan Eeltink a Gert Desmet.

De Moment ass Zhou eng Postdoctoral Fuerschung engagéiert déi sech ëm UHPLC Instrumentatioun a Mikrokolonnetechnologie dréit. Seng Fuerschungsinteressen spanen iwwer verschidde Beräicher, dorënner Ëmweltanalyse, biopharmazeutesch Charakteriséierung, a proteomesch Profiléierung. Andeems Dir an dëse Felder verdéiwen, zielt Zhou zu der Entwécklung vu modernste Chromatographietechniken bäizedroen, déi praktesch Uwendungen an dëse wichtege Beräicher hunn.

FAQ:

Q: Wat ass Chromatographie?

A: Chromatographie ass eng Labortechnik déi benotzt gëtt fir Mëschungen ze trennen an ze analyséieren andeems d'Komponente tëscht zwou Phasen verdeelt ginn, eng stationär Phase an eng mobil Phase.

Q: Wat sinn biopharmazeutesch Modalitéiten?

A: Biopharmazeutesch Modalitéite bezéien sech op verschidden Aarte vun therapeutesche Behandlungen, déi aus biologesche Quellen ofgeleet ginn, wéi Proteinen, Peptiden, Antikörper oder Nukleinsäuren.

Q: Wat ass proteomesch Profiléierung?

A: Proteomesch Profiléierung beinhalt d'Identifikatioun an d'Analyse vum komplette Set vu Proteinen, déi an enger biologescher Probe präsent sinn, a wäertvoll Abléck a verschidde biologesch Prozesser a Krankheeten ubidden.

