Eng selten "Ring of Fire" Sonnendäischtert fir siichtbar an den USA a Südamerika

Dëse Weekend wäerten d'Amerikaner an déi an Zentral- a Südamerika d'Méiglechkeet hunn e rare Sonnephenomen ze gesinn, bekannt als "Ring of Fire" Sonnendäischtert. Déi kommend annular Sonnendäischtert wäert a verschiddene westleche Staaten an den USA siichtbar sinn, dorënner Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, an Deeler vu Kalifornien, Idaho, Colorado, an Arizona. National Geographic Redaktor a Weltraumexpert Allie Yang erkläert datt während dëser Sonnendäischtert de Mound virun der Sonn passéiert, e bësse méi kleng erschéngt an e "Sonneschnitt a Form vun engem Rank" fir glécklech Beobachter op der richteger Plaz an der richteg Zäit.

Och wann annular Sonnendäischtert net besonnesch seelen sinn, ass et ongewéinlech datt de Wee vun der Sonnendäischtert d'USA iwwerschreift. Déi lescht "Ring of Fire" Sonnendäischtert, déi an den USA siichtbar ass, war am Joer 2012, an no dësem Weekend ass de Phänomen eréischt 2039 erëm beobachtbar. De Yang betount awer d'Wichtegkeet vum Augeschutz beim Bléck op Sonnendäischtert, och wann nëmmen en Deel vun der Sonn ass ze gesinn. Si warnt datt irreversibel Aen Schued a Sekonnen optrieden kann, also ass et entscheedend ISO-zertifizéiert Sonnendäischtert Brëller ze benotzen oder indirekt Vue Methoden wéi Pinhole Projektioun probéieren.

Sonnendäischtert bidden eng eenzegaarteg multisensory Erfahrung, laut Yang. Net nëmmen d'Beobachter kënnen den Himmelsevenement Zeien, awer si kënnen och Nuetsdéieren héieren entstoen a Verännerungen an der Temperatur fillen wéi d'Sonn vum Mound blockéiert ass. D'Eclipse huet och wëssenschaftlech Bedeitung, well d'Wëssenschaftler Rakéiten a Ballonen starten fir Ännerungen an der Temperatur, Drock an Ioniséierung während dem Event ze moossen. Déi gesammelt Donnéeën informéieren weider Fuerschung wärend der totaler Sonnendäischtert, déi den 8. Abrëll 2024 erwaart gëtt.

Fir déi, déi interesséiert sinn dëst rare Phänomen ze gesinn, méi Informatioun kann op NatGeo.com fonnt ginn.

Quellen:

– Allie Yang, National Geographic Redakter a Weltraumexpert