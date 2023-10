Wéi sécher d'annulär Sonnendäischtert haut kucken

Déi annular Sonnendäischtert, och bekannt als de "Ring of Fire" Sonnendäischtert, wäert haut an Deeler vun den USA a Mexiko Yucatan Hallefinsel siichtbar sinn. D'Däischtert geschitt wann de Mound tëscht der Sonn an der Äerd passéiert, sou datt d'Erscheinung vun engem Feierring erschéngt. Et ass wichteg d'Eclipse sécher ze gesinn fir Är Aen ze schützen.

D'NASA recommandéiert speziell Sonnendäischtertbrëller, e Solarvisor oder e Sonnefilter fir Ären Teleskop ze benotzen. Wann Dir dës Elementer net hutt, kënnt Dir e Box Pinhole Projektor erstellen oder e Kichen Colander benotzen fir verschidde Biller vun der Sonnendäischtert ze gesinn. Et ass entscheedend net direkt op d'Sonn ze kucken ouni adequat Augeschutz, well dëst kann e permanenten Aenschued verursaachen.

D'Eclipse fänkt am Oregon um 9:18 Auer PT un a wäert sech südëstlech iwwer Deeler vu Kalifornien, Nevada, Idaho, Utah, Arizona an New Mexico bewegen. Et wäert dann iwwer Texas an de Golf vu Mexiko goen, ier se iwwer Yucatan, Belize a verschidde zentral- a südamerikanesch Länner bewegt. D'Däischtert wäert bei Sonnenënnergang iwwer der Brasilien Ostküst ophalen.

Och wann Dir net am direkte Wee vun der Sonnendäischtert sidd, kënnt Dir nach ëmmer eng partiell Sonnendäischtert an all 41 vun de Kontinentalstaaten gesinn, dorënner Alaska. Wann d'Wieder net kloer ass oder Dir kënnt d'Eclipse net perséinlech gesinn, et gi Livestreams online verfügbar. D'NASA an de San Francisco Exploratorium Musée organiséieren hir eege Livestreams vum Event.

Denkt drun, déi nächst annular Sonnendäischtert sichtbar an Nordamerika wäert net bis 2039 an Alaska an 2046 an den ënneschten 48 Staaten optrieden. Also vergewëssert Iech Virsiichtsmoossnamen ze huelen a genéisst dëst seelen Himmelsevenement.

Quellen:

- NASA: https://www.nasa.gov/

- Timeanddate: https://www.timeanddate.com/