Plant Evolution: E graduelle Prozess mat Perioden vun Innovatioun

Eng rezent Studie publizéiert an der Zäitschrëft Nature Plants huet de laang gehalene Glawe erausgefuerdert datt Planzen mat engem plötzlechen Ausbroch vu Verännerung fréi an hirer Geschicht evoluéiert hunn, ähnlech wéi Déieren. D'Etude weist datt d'Planzentwécklung aus laange Perioden vu graduelle Verännerungen besteet, ënnersträicht vu kuerze Bursts vu grousser Innovatiounen, besonnesch als Äntwert op Ëmweltproblemer.

Co-Lead Autor, Professer Philip Donoghue vun der Universitéit vu Bristol, huet erkläert datt Planzen e gemeinsame Vorfahren deelen, deen am Mier viru méi wéi enger Milliard Joer entstanen ass. D'Fuerscher wollten testen ob d'Planzentwécklung e luesen a kontinuéierleche Prozess gefollegt huet oder ob et e séieren Ausbroch vun der Verännerung hat. Iwwerraschend huet d'Etude festgestallt datt d'Planzentwécklung eng Mëschung vu béide war, mat laange Perioden vu gradueller Verännerung ënnerbrach vu kuerze Burst vun Innovatioun. Dës Ausbroch vun Innovatioun erlaabt Planzen d'Erausfuerderunge vum Liewen op dréchent Land ze iwwerwannen.

Fir hir Theorie ze testen, hunn d'Wëssenschaftler d'Ähnlechkeeten an d'Ënnerscheeder vun 248 Gruppe vu Planzen analyséiert, rangéiert vun eenzelzelle Pond-Schumm bis Landpflanzen wéi Moos, Fernen, Pinien, Koniferen a Blummenplanzen. Si hunn och 160 ausgestuerwe Planzengruppen ënnersicht, déi nëmmen aus dem fossille Rekord bekannt sinn.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt Ännerungen am anatomeschen Design vun der Planz niewent Eventer geschitt sinn, an deenen déi ganz cellulär genetesch Make-up verduebelt gouf. Zousätzlech waren déi grouss Impulser vun der anatomescher Evolutioun vun der Planz mat der Erausfuerderung verbonnen fir ze liewen an ze reproduzéieren an ëmmer méi dréchen Ëmfeld wéi Planzen vu Mier op Land iwwergaange sinn.

D'Studie liwwert net nëmmen nei Abléck an wéi Planzen an de leschte Milliarde Joer evoluéiert hunn, awer se suggeréiert och datt d'Muster vun episodeschen Ausbroch vun Innovatioun en allgemenge Plang fir komplex multicellular Liewen ass, och an Déieren a Pilze gesi ginn.

Insgesamt bitt dës Fuerschung e revidéiert Verständnis vun der Planzentwécklung, a weist datt et e graduelle Prozess ass mat intermitterende Perioden vu grousser Innovatioun als Äntwert op Ëmweltfuerderunge.

