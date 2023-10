Wëssenschaftler rekonstruéieren Gesiicht vu Schlësselfossil an der grousser Ape a Mënschlecher Evolutioun

Wëssenschaftler vum American Museum of Natural History, Brooklyn College, an dem Katalaneschen Institut fir Paleontologie Miquel Crusafont hunn d'Gesiicht vum Pierolapithecus catalaunicus erfollegräich rekonstruéiert, e bedeitende Fossil an der Studie vun der grousser Ape a mënschlecher Evolutioun.

Pierolapithecus catalaunicus, eng Spezies déi virun ongeféier 12 Millioune Joer gelieft huet, ass entscheedend fir d'Mosaik Natur vun der hominid Evolutioun ze verstoen. Et ass eng vun de wéinege Spezies bekannt aus engem gutt erhale Cranium a partielle Skelett, déi wäertvoll Abléck iwwer seng Plazéierung am hominid Stammbaum a seng Biologie ubitt.

De fréiere Verständnis vum Pierolapithecus huet virgeschloen datt et en oprechte Kierperplang hat ier en Adaptatioune entwéckelt fir ze hänken an tëscht Bamzweige ze bewegen. Wéi och ëmmer, wéinst Schied un der Cranium sinn Debatten iwwer seng evolutiv Positioun bestoe bliwwen.

Fir dës Froen unzegoen, hunn d'Wëssenschaftler CT-Scans benotzt fir de Cranium vum Pierolapithecus virtuell ze rekonstruéieren an et mat anere Primatarten ze verglach. Si modelléiert och d'Evolutioun vu Schlësselmerkmale vun der Ape Gesiichtsstruktur. Hir Erkenntnisser hunn opgedeckt datt de Pierolapithecus Ähnlechkeeten an der allgemenger Gesiichtsform a Gréisst mat fossiliséierten a liewegen grousser Apen deelt, awer och ënnerscheedlech Gesiichtsmerkmale besëtzt, déi net an anere Mëttelmiozän Apen fonnt goufen.

D'Resultater ënnerstëtzen d'Iddi datt de Pierolapithecus ee vun de fréiste Membere vun der grousser Afe a mënschlecher Famill duerstellt. Déi evolutiv Modelléierung huet gewisen datt de Cranium vum Pierolapithecus a Form a Gréisst méi no un der Vorfahrenform ass, aus där lieweg grouss Apen a Mënschen evoluéiert hunn. D'Resultater suggeréieren och datt Gibbonen a Siamangs, déi "manner Apen", d'Gréisstreduktioun am Verglach mat hire Vorfahren erlieft hunn.

Dës Etude ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Rekonstruktioun an Analyse vun gutt preservéiert Fossilien fir d'Evolutioun vu groussen Apen a Mënschen besser ze verstoen. Andeems Dir Abléck an d'Biologie a kierperlech Charakteristike vun antike Spezies wéi Pierolapithecus kritt, kënnen d'Wëssenschaftler eist Verständnis vun eiser eegener evolutiver Geschicht weider raffinéieren.

