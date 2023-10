Kritesch Abléck an Uebst Fly Atmung Offer nei Weeër fir Aortic Aneurysmen am Mënsch ze verstoen

D'Fuerscher vun der Leipzig Universitéit hunn en Duerchbroch an hirer Studie vun der Uebstfléie Atmung gemaach, wäertvoll Informatioun opmaachen, déi bedeitend Implikatioune fir d'Verstoe vu Aortenaneurysmen bei Mënschen hunn. Leed vum Dr Matthias Behr vum Institut fir Biologie, huet d'Team mat Fuerscher vum Max Planck Institut fir Multidisziplinär Wëssenschaften zu Göttingen zesummegeschafft fir eng extensiv Untersuchung an den Atmungssystem vun Drosophila Embryonen ze maachen. Hir Erkenntnisser, déi viru kuerzem an der wëssenschaftlecher Zäitschrëft eLife publizéiert goufen, suggeréieren eng faszinéierend Korrelatioun tëscht dem Trachealsystem an Uebstmécken a mënschlechen Zirkulatiounssystemer.

D'Studie huet eng wichteg Verbindung tëscht den Trachealzellen vun Uebstmécken an der extrazellulärer Matrix opgedeckt duerch d'Präsenz vu spezifesche Proteinen bekannt als Dumpy a Piopio. Dës Entdeckung reflektéiert d'Notioun datt ähnlech Basisdaten Mechanismen a mënschlechen Zirkulatiounssystemer existéiere kënnen. Just wéi de komplizéierten Netz vu Réier am Trachealsystem vun Uebstfléien, hänkt eist eegent Zirkulatiounssystem op e komplexe Web vu Bluttgefässer fir e gudde Fonctionnement.

Wärend der embryonaler Entwécklung vun Uebstfléien sinn d'Tracheal-Tuber mat enger extrazellulärer Matrix gefüllt, déi vun Ëmgéigend Zellen secretéiert gëtt, déi vital strukturell Ënnerstëtzung ubitt. Wéi och ëmmer, wéi d'Organer weider wuessen, kënnen Ongläichgewiichter tëscht celluläre Komponenten an der extrazellulärer Matrix optrieden, wat zu Deformatiounen vun Zellmembranen resultéiert. Fir dëst entgéintzewierken, wierkt d'Protease Notopleural wéi eng Schéier, speziell Proteinen a Peptiden spalten, dorënner Piopio, déi schlussendlech d'Verbindungen tëscht Zellen an der extrazellulärer Matrix trennen.

Den Dr Behr erkläert datt d'Mängel, déi an Uebstmécken observéiert ginn, bei Mënschen als Aortenaneurysmen manifestéiere kënnen. Well d'Proteine ​​​​identifizéiert an der Studie och bei Mënschen präsent sinn, bidden dës Erkenntnisser e spannende Wee fir zukünfteg Fuerschung iwwer d'Origine vun Aortenaneurysmen an aner tubulär Krankheeten. Verständnis vun de komplizéierte Mechanismen, déi an der Erhaalung vun der Integritéit vun de tubuläre Systemer involvéiert sinn, kéint potenziell zu Fortschrëtter bei der Diagnostik, der Präventioun an der Behandlung vun esou Konditioune féieren.

Dës banebriechend Fuerschung ënnersträicht de Wäert vun der Studie vun Modellorganismen wéi Uebstmécken, well se fundamental biologesch Prozesser mat Mënschen deelen. Andeems Dir déi komplizéiert Aarbecht vum Trachealsystem bei Uebstmécken ënnersicht, kréien d'Wëssenschaftler onschätzbar Abléck, déi schlussendlech zur Verbesserung vun der Mënschheet bäidroe kënnen.

FAQ

Wat ass den Tracheal System?

Den Trachealsystem bezitt sech op en Netz vu Réier an Insekten an aner Arthropoden, déi den Transport vu Loft oder Atmungsgase erliichteren.

Wat sinn Aortenaneurysmen?

Aorta-Aneurysmen si charakteriséiert duerch en anormalen Ausbau oder Ballon vun der Aorta, dat ass dat primär Bluttgefäss dat verantwortlech ass fir Sauerstoffhalteg Blutt vum Häerz an de Rescht vum Kierper ze droen. Wann den Aneurysmus brécht, kann et liewensgeféierlech sinn.

Firwat ginn Uebstmécken an der Fuerschung benotzt?

Uebstmécken, besonnesch de Modellorganismus Drosophila, goufen extensiv an der wëssenschaftlecher Fuerschung benotzt wéinst hirer kuerzer Liewensdauer, Liichtegkeet vun der Kultivatioun, an genetesch Ähnlechkeeten mat Mënschen. Hir Etude bitt kritesch Abléck an fundamental biologesch Prozesser, hëllefe Fuerscher bei der Unraveling Mechanismen déi potenziell Implikatioune fir mënschlech Gesondheet a Krankheet hunn.