Fuerscher vun der Loma Linda Universitéit hunn eng Etude am östlechen Coachella Dall gemaach an hunn mikrobieller Kontaminatioun a gemeinsame Drénkwaasserquellen entdeckt, dorënner Soda Sprangbueren a Fast-Food Restauranten. D'Etude huet opgedeckt datt 41% vum probeem Waasser aus dëse Soda Sprangbueren total Koliformen enthalen, déi als Indikator vu Waasserkontaminatioun déngen. D'Analyse identifizéiert och genetesch Material vu Bakterien wéi Salmonella spp, Pseudomonas aeruginosa, an Escherichia coli.

Dës Fuerschung, eng éischt vu senger Aart Studie am Oste Coachella Dall, ënnersträicht den dréngende Bedierfnes fir méi streng Reglementer an Ënnerhaltmoossnamen fir proppert Drénkwaasser an ënnerservéiert Gebidder ze garantéieren. D'Etudeautoren recommandéiere regelméisseg Botzen a Spülen vu Waasserspender fir Waasserkontaminatioun ze vermeiden.

D'Fuerscher sammelen 72 Waasserproben aus Fast-Food Soda Sprangbueren, Waasserautomaten, a Krunnwaasser aus Outdoorquellen. Si hunn op der Plaz Miessunge gemaach an d'Proben an de Labo bruecht fir konventionell kultivéierbar Methoden a molekulare Analyse. D'Resultater weisen op d'Präsenz vu Biofilmen, organiséiert Gemeinschaften vun Organismen, déi sérieux Problemer a verschiddenen Astellungen stellen. An e puer Fäll huet d'Quantitéit u Bakterien an de Soda Sprangbuer Echantillon déi maximal zulässlech Niveaue vun der Ëmweltschutzagentur iwwerschratt.

D'Fuerschungsteam suggeréiert datt Biofilm mat der Zäit a Waasserverdeelungssystemer formt, haaptsächlech aus Plastiksleitungen, déi Waasser u Fast-Food Soda Sprangbueren a Waasserautomaten liwweren. Si bemierken och datt schlecht erhale Filtratiounssystemer an Soda Sprangbueren net effektiv Waasserkontaminatioun verhënneren.

Den ëstlechen Coachella Dall ass en Ëmweltrechtsgebitt, haaptsächlech bewunnt vu Latino Gemeinschaften, dorënner Migranten a Landwirtschaftsaarbechterfamilljen, déi Erausfuerderunge stellen beim Zougang zu séchert Drénkwaasser. D'Etude betount d'Wichtegkeet vun der Ëmsetzung vun der Iwwerwaachung a Reglementer déi speziell op Fast-Food Soda Sprangbueren a Waasserspender zielen. D'Auteuren recommandéiere regelméisseg Botzen a Spülen vun Spenderen an d'Benotzung vun antimikrobiellen Réier fir de Wuesstum vu Biofilmen ze kontrolléieren.

Zukünfteg Pläng fir d'Fuerscher enthalen eng Risikobewäertung ze maachen fir ze bestëmmen ob d'Niveaue vu Mikroben, déi an de Waasserproben identifizéiert goufen, eng Gesondheetsrisiko stellen oder mat spezifesche Gesondheetsbedéngungen assoziéiert sinn.

Source:

