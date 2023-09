Nei Entdeckung verroden Hiweiser fir rosa Diamanten ze fannen

Eng nei Studie vu Fuerscher vun der Curtin University an Australien huet en drëtten Zutat identifizéiert, deen néideg ass fir d'Bildung vu rosa Diamanten op der Äerduewerfläch. D'Studie konzentréiert sech op diamanträiche Fielsen aus den Argyle Vulkaner aus Western Australia, mat Laserstrahlen fir hir Zesummesetzung ze analyséieren. D'Resultater suggeréieren datt nieft Kuelestoff a Kräften aus kollidéierende tektonesche Placke, d'Präsenz vu rosa Diamanten Kontinenter erfuerdert, déi wärend dem kontinentale Ausbroch viru Honnerte vu Millioune Joer gestreckt goufen.

D'Entdeckung vun dësem fehlenden Zutat kéint bedeitend Implikatioune fir d'global Sich no neie rosa Diamantablagerungen hunn. De Lead Fuerscher Dr Hugo Olierook huet erkläert, datt wann d'Landmasse sech ausdehnen, Lücken an der Äerdkrust entstinn, wat et erlaabt Diamant-droende Magma op d'Uewerfläch ze klammen. D'Argyle Regioun, wou d'Studie stattfonnt huet, gouf als Resultat vun engem ale Superkontinent geformt.

Dr Olierook huet weider erkläert datt d'Kollisioun vu Landmassen e beschiedegt Gebitt oder "Narben" entsteet, deen ni ganz heelen wäert, an et ass an dëse narréierte Regiounen datt rosa Diamanten fonnt kënne ginn. Hien huet gesot datt soulaang déif Kuelestoff, kontinentale Kollisioun a Stretching präsent sinn, et ka méiglech sinn nei Quelle vu rosa Diamanten ze entdecken.

Trotz dëser spannender Entdeckung wäert nei Depositioune vu rosa Diamanten lokaliséieren net ouni Erausfuerderunge sinn. Déi meescht Diamantablagerungen sinn historesch an der Mëtt vun antike Kontinenter fonnt ginn, wou Gaaschtvulkaner op der Uewerfläch ausgesat sinn. D'Argyle Regioun, op der anerer Säit, ass an der Sutur vun zwee antike Kontinenter, déi dacks vu Sand a Buedem bedeckt sinn. Dëst bedeit datt et eng Méiglechkeet ass vun onentdeckten rosa Diamant-droende Vulkaner, och an Australien.

D'Fuerschung, déi am Nature Communications Journal publizéiert gouf, beliicht net nëmmen d'geologesch Prozesser hannert der Bildung vu rosa Diamanten, awer bitt och wäertvoll Abléck fir d'Diamantindustrie. Rosa Diamanten si rar an héich begeeschterte Pärelen, mam Argyle Vulkan huet iwwer 90% vun der Weltversuergung produzéiert. D'Konditioune fir hir Bildung erfuerderlech ze verstoen kann zukünfteg Exploratiounsefforten guidéieren a potenziell zu der Entdeckung vun neie Quelle vun dësen Edelsteier féieren.

