Entdeckt d'Tiefe vun der Sierra de Atapuerca

Eng rezent geologesch Etude vum Josep M. Parés a sengem Team am Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) huet sech an d'Ënnerfläch vun der Sierra de Atapuerca a Spuenien verdéift. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Marine and Petroleum Geology, huet als Zil déi déif Struktur vun der Géigend a seng geologesch Verbindungen ze verstoen.

D'Fuerschung huet verroden datt d'Materialien, déi ënner der Uewerfläch präsent sinn, d'Kalksteen sinn, déi laanscht d'Sierra de Atapuerca siichtbar sinn. Dës Materialien si just den "Tipp vum Äisbierg" vun enger vill méi grousser Ënnerflächstruktur déi iwwer 5 km breet erstreckt. Dës Struktur gouf geformt wéinst der Präsenz vu mëllen Materialien, speziell Triassic lutites an evaporites, déi d'Schichten erlaabt ze bewegen.

D'Etude huet och d'geologesch Arrangement vun der Sierra de Atapuerca beliicht. Traditionell als Antikline beschriwwen, huet d'geologesch Aarbecht gewisen datt dës Struktur iwwer eng Déift vun 1,000m leeft. Op där Tiefe leien d'Mesozoic Schichten op engem Paleozoikum Keller, dee steif a kristallin ass. D'Resultater weisen datt d'Klappung vun de Schichten méiglech gemaach gouf duerch d'Existenz vu spezifesche Materialien, déi als Schmierstoff oder Oflehnungsniveauen handelen, sou datt d'Schichten iwwer de steife Keller rutschen. Am Fall vum Duero Basin besteet den Ofbauniveau aus Materialien aus der Triaszäit, déi mechanesch schwaach sinn an d'Bewegung an d'Klappung vun den iwwerlageren Schichten erliichteren.

D'Resultater vun dëser Etude bidden wäertvoll Abléck an déi déif Struktur vun Sierra de Atapuerca a seng geologesch Verbindungen. D'Ënnerflächegeologie vun dëser Regioun ze verstoen ass wesentlech fir weider Fuerschung iwwer seng geologesch Geschicht a potenziell Implikatioune fir mënschlech Evolutioun.

Source: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spuenien), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Source: CENIEH

