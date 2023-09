Sand Kann eropgoen, Lehigh University Engineers Entdeckt

Ingenieursfuerscher vun der Lehigh University hunn eng erstaunlech Entdeckung gemaach - Sand ka biergof fléissen. D'Resultater vum Team, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Communications, verroden datt wann Dréimoment an eng attraktiv Kraaft op all Sandkorn applizéiert ginn, kënnen d'Partikel biergof, Maueren erop an Trapen erop an erof fléien. Dëst héich ongewéinleche Phänomen huet bedeitend Implikatioune fir eng breet Palette vun Uwendungen, vu Gesondheetsariichtung bis Materialtransport a Landwirtschaft.

D'Entdeckung gouf vum James Gilchrist, dem Ruth H. a Sam Madrid Professer fir Chemesch a Biomolecular Engineering am Lehigh's PC Rossin College of Engineering, a sengem Team gemaach. Si hunn Equatioune benotzt, déi de Flux vu granuläre Materialien beschreiwen fir ze weisen datt d'Partikel wéi e granulärt Material biergof fléissen.

Den Dr Samuel Wilson-Whitford, de Lead Autor vum Pabeier, ass zoufälleg op dës Entdeckung gestouss wärend hien d'Mikroenkapsulatioun fuerscht. Hien huet gemierkt datt wann hien e Magnéit ënner enger Fläsch mat Eisenoxid-beschichtete Polymerpartikelen, genannt Mikroroller, rotéiert huet, hunn d'Sandkorn ugefaang biergop ze bewegen.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Uwendung vun Dréimoment op d'Mikroroller mat Magnete verursaacht huet fir all Partikel ze rotéieren, sou datt temporär Dubletten erstallt hunn, déi séier geformt an opgebrach sinn. Dës Kohäsioun generéiert en negativen Wénkel vun der Rou duerch en negativen Reibungskoeffizient, wouduerch d'Sandpartikelen biergop fléissen.

D'Erhéijung vun der magnetescher Kraaft erhéicht d'Kohäsioun vun de Sandpartikelen, wat hinnen méi Traktioun gëtt an d'Fäegkeet méi séier ze beweegen. Déi kollektiv Beweegung an d'Fäegkeet vun de Partikelen sech unenee festzehalen hunn hinnen erlaabt kontraintuitiv Handlungen auszeféieren, wéi zB Maueren eropgoen an Trapen eropklammen. D'Fuerscher exploréieren elo d'Benotzung vu Mikroroller fir Hindernisser ze klammen, déi potenziell Uwendungen an der Mikrorobotik a Gesondheetsariichtung kënnen hunn.

Dës banebriechend Entdeckung mécht nei Weeër fir Fuerschung an Uwendungen fir granulär Materialien op. D'Lehigh University Team plangt weider d'Mikroroller ze studéieren an hir Notzung a verschiddene Beräicher z'erklären. Si ënnersicht scho Mëschung, Segregatioun, an Objet Bewegung Uwendungen. Zousätzlech exploréieren se d'Benotzung vu Mikroroller fir Nährstoffer duerch poröse Materialien ze liwweren.

D'Implikatioune vum Sand, dee biergop fléisst, sinn enorm, an dës Entdeckung huet d'Potenzial fir d'Industrie an d'Technologien ze revolutionéieren. D'Fuerschungsteam ass begeeschtert fir hir Experimenter weiderzemaachen an antizipéiert verschidde Pabeieren iwwer dëst Thema an der nächster Zukunft ze publizéieren.

Quelle: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1