De gréisste Sonnestuerm an der Geschicht hätt d'modern Gesellschaft zerstéiert

Wëssenschaftler hunn viru kuerzem Beweiser vum gréisste Sonnestuerm entdeckt, dee jeemools duerch d'Analyse vun antike Bamringen an de südleche franséischen Alpen opgeholl gouf. D'Spike an de Radiocarbonniveauen, déi an de Réng fonnt goufen, suggeréiert datt e massive Sonnestuerm viru ronn 14,300 Joer geschitt ass. Esou e Stuerm vun dëser Gréisst kéint katastrophal Auswierkungen op déi modern Gesellschaft hunn, potenziell verbreet Blackouts an Elektrizitéitsnetzer verursaachen an Satelliten- an Telekommunikatiounssystemer stéieren.

D'Team vu Fuerscher aus verschiddenen Institutiounen, dorënner de Collège de France, CEREGE, IMBE, Aix-Marseille Universitéit, an d'Universitéit vu Leeds, hunn hir Analyse gemaach andeems d'Radiocarbonniveauen an antike Beem gemooss goufen, déi laanscht d'Ufer vum Drouzet River bei Gap konservéiert goufen, Frankräich. Si hunn d'Spike vu Radiocarbonniveauen mat Miessunge vu Beryllium a Grönland Äiskäre verglach, wat hinnen gefouert huet ze proposéieren datt d'Spike duerch e massive Sonnestuerm verursaacht gouf, bekannt als Miyake Event, deen eng bedeitend Quantitéit un energesche Partikelen an d'Äerdatmosphär fräigelooss hätt. .

Miyake Events, benannt no engem japanesche Wëssenschaftler deen se fir d'éischt entdeckt huet, si rar an extrem mächteg Sonnestuerm, déi ni direkt observéiert goufen. Nëmmen néng Eventer goufen bis elo identifizéiert, mat de rezentste geschitt an 993 AD an 774 AD. Wëssenschaftler verstinn nach ëmmer net ganz d'Natur vun dësen extremen Stuerm oder firwat se optrieden. Et gëtt lafend Fuerschung fir hir Ursaachen, Frequenz ze bestëmmen an d'Méiglechkeet se virauszesoen.

D'Etude beliicht d'Aschränkungen fir nëmmen op instrumental Miessunge vun der Sonnenaktivitéit ze vertrauen, déi eréischt zënter dem 17. Joerhonnert verfügbar sinn. Ural Bamréng, zesumme mat Berylliummiessungen an Äiskären, ginn e wäertvollen Abléck an d'Behuele vun der Sonn an der Vergaangenheet. Sou droen se zur besserer Verständnis vun de laangfristeg Mustere vun der Sonn bäi.

D'Entdeckung vun dësem massive Sonnestuerm déngt als Erënnerung un déi potenziell Risiken, déi mat staarker Sonnenaktivitéit verbonne sinn. Esou Eventer verstoen an virauszesoen kéint entscheedend sinn fir hire potenziellen Impakt op eis ëmmer méi Technologie-ofhängeg Gesellschaft ze reduzéieren.

Quellen:

– Etude gefouert vum Edouard Bard, Professer fir Klima an Ozean Evolutioun am Collège de France an CEREGE.

- D'Fuerschung involvéiert Institutiounen wéi de Collège de France, CEREGE, IMBE, Aix-Marseille Universitéit, an d'Universitéit vu Leeds.