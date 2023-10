Fuerscher hunn Beweiser vun onverännert Agave Planzenaarten entdeckt, déi vu fréie Zivilisatiounen an Arizona kultivéiert goufen, dorënner d'Hohokam Leit, déi tëscht 300 an 1500 CE gelieft hunn. Agave Planzen si wirtschaftlech a sozial wichteg an Amerika fir iwwer 9,000 Joer. Virun der Kultivatioun vu Mais waren Agavepflanzen eng bedeitend Quell vu Kuelenhydrater fir dës antik Kulturen. D'Hohokam Leit hunn landwirtschaftlech Technike beschäftegt wéi d'Terrassen fir d'Agave dréchen Landwirtschaft ze bauen fir hir landwirtschaftlech Potenzial ze erhéijen.

D'Studie, publizéiert an den Annals of Botany, beliicht d'Bedeitung vun dësen antike Agave Arten. Wärend vill Kulturen, gebierteg an Amerika, extensiv vun europäesche Kolonisten an hiren Nokommen geännert goufen, sinn dës pre-kontakt domestizéiert Agaves fir Jorhonnerte gréisstendeels onverännert bliwwen. D'Fuerscher gleewen datt de Schutz vun dësen Agave Spezies entscheedend ass, wéinst dem verstäerkten Interesse fir d'Iwwerliewende wëlle Familljemembere vun zäitgenëssesche Kulturen ze studéieren.

D'Entdeckung vun dësen antike Agavepflanzen bitt eng wäertvoll Geleeënheet fir d'Zorte vu Kulturen ze studéieren, déi vun antike Baueren kultivéiert ginn, an d'Virdeeler vun der wuessender Dréchent ugepasste Kulturen haut mat nohaltege agroökologesche Methoden ze entdecken. D'Wendy Hodgson, de Lead Autor vum Pabeier, betount d'Wichtegkeet fir modern Landschaften ze verstoen als Ierfschafte vu vergaangene mënschlechen Aktivitéiten anstatt onbedéngt Ëmfeld. Si hofft datt d'Zesummenaarbecht mat Archäologen an Naturvölker eist Verständnis vun antike landwirtschaftleche Praktiken weider wäert verbesseren.

Dës Fuerschung dréit zu lafenden Efforten vum Desert Botanical Garden bäi fir Agave Arten uechter Arizona, Südwesten an Nord Mexiko ze dokumentéieren an ze studéieren. D'Wiederentdeckung vun dëse pre-kontakt domestizéierten Agaves weist déi räich Geschicht vun der Planzekultivatioun an der Regioun. Andeems se dës antike Planzenaarten erhalen an studéieren, kënnen d'Fuerscher Abléck an déi nohalteg landwirtschaftlech Praktiken kréien, déi vu fréie Zivilisatiounen agestallt goufen.

Quellen:

