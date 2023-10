Kontroll Reibung op Graphene Fläch mat elektresche Felder

E Fuerschungsteam vun der University of Illinois Urbana-Champaign an der University of California huet eng nei Method entdeckt fir dynamesch Reibung op enger Grafikoberfläche mat externen elektresche Felder ze stëmmen an ze kontrolléieren. Reibung spillt eng entscheedend Roll a verschiddene Systemer, dorënner d'Behuele vu Rutschkontakten, Materialverschleiung, a Flëssegkeet iwwer Flächen. D'Fäegkeet fir aktiv Reibung ze kontrolléieren gëtt ëmmer méi wichteg wéi Mikro- an Nano-Geräter Popularitéit gewannen.

D'Fuerscher studéiert d'Reibung am Nanoskala Kontakt tëscht Graphene Field-Effect Transistors (FETs) an engem Atomic Force Microscopy (AFM) Tipp. Si hunn erausfonnt datt duerch Modulatioun vum Dopingniveau vu Graphen mat engem externen elektresche Feld d'Reibung verbessert an ofgestëmmt ka ginn. Speziell, wann Graphen a Kontakt mat Hallefleitspëtze war, war d'Reibung empfindlech op d'Laaschtdensitéit am Graphen.

Ee vun de villverspriechendste Methoden fir Reibung ze kontrolléieren ass duerch d'Benotzung vun externen elektresche Felder. Dës Felder kënnen d'Eegeschafte vu Schmiermëttel änneren, Materialflächen an d'Interaktiounen tëscht hinnen. D'Team vu Fuerscher mengt datt 2D Materialien, wéi Graphen, eng exzellent Wiel sinn fir interagéierend Flächen ze designen wéinst hirer héijer mechanescher Stäerkt, chemescher Stabilitéit an thermescher Stabilitéit.

Traditionell weisen Uewerflächen, déi mat graphene Filmer beschichtet sinn, ganz niddereg Reibung. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn entdeckt datt andeems d'Graphen-beschichtete Uewerfläch un en elektrescht Feld ënner de richtege Bedéngungen aussetzt, d'Reibung "ageschalt" ka ginn. De System konnt dann an dësem méi héije Reibungszoustand kontrolléiert ginn, ier se zréck an e méi nidderegen Reibungszoustand gewiesselt ginn, alles ouni grouss elektresch Viraussetzungen tëscht den Flächen a Kontakt opzemaachen.

Dës Entdeckung huet d'Potenzial fir d'Energieverbrauch an Nano- a Mikro-elektromechanesch Systemer wesentlech ze reduzéieren an eng dynamesch Kontroll vun der Reibung z'erméiglechen. Et reduzéiert och de verstäerkte Verschleiung a Korrosioun vu Schieberflächen wann direkt Viraussetzung ugewannt gëtt. D'Fuerschungsteam mengt datt hir Aarbecht de Wee fir nei Approchen am Uewerflächendesign baut an zu Fortschrëtter a verschiddene Beräicher bäidroen.

