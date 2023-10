Wëssenschaftler Entdeckt Energieeffizient Method fir Harnstoffproduktioun

Wëssenschaftler vun der Queensland University of Technology hunn e Wee fonnt fir Harnstoff bei Raumtemperatur ze produzéieren, eliminéiert de Besoin fir den energieintensive Prozess deen typesch an der synthetescher Düngerproduktioun benotzt gëtt. Urea ass e wesentleche Stickstoffdünger deen ongeféier 27% vun de Kulturen vun der Weltbevëlkerung ënnerstëtzt. Et ass och e Schlëssel Rohmaterial fir Industrien wéi Medikamenter, Kosmetik a Plastik.

Traditionell gëtt synthetesch Harnstoff produzéiert andeems Ammoniak a Kuelendioxid bei héijen Temperaturen an Drock reagéiert. Wéi och ëmmer, déi nei Léisung proposéiert vum Fuerschungsteam beinhalt eng chemesch Reaktioun tëscht Stickstoff a Kuelemonoxid mat engem graphene-baséierte Katalysator bei Raumtemperatur an Atmosphärendrock. Dës Approche reduzéiert d'Energieinputen wesentlech am Verglach mat traditionelle Methoden, wat et zu engem verspriechende Fortschrëtt an der Harnstoffproduktioun mécht.

Wärend d'Fuerschung momentan an der theoretescher Stadium ass, huet d'Team e verspriechende Katalysator fir nohalteg an energieeffizient Harnstoffsynthese identifizéiert. Si kollaboréieren elo mat anere Fuerschungsgruppen fir weider ze entwéckelen a Richtung praktesch Uwendung vun dëser Technologie ze bewegen.

D'Resultater vun der Studie, mam Titel "CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production", goufen an Advanced Functional Materials publizéiert.

Dës innovativ Method fir Harnstoffproduktioun huet d'Potenzial fir d'Landwirtschaft an d'Fabrikatiounsindustrie vill ze profitéieren andeems se eng méi nohalteg a kosteneffektiv Léisung ubidden. Duerch d'Reduktioun vun den Energieverbrauch, alignéiert dës Entwécklung mat weltwäiten Efforten fir Kuelestoffemissiounen ze reduzéieren an ökologesch Nohaltegkeet ze förderen.

Quellen:

- Queensland University of Technology

- Fortgeschratt funktionell Materialien