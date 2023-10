Fuerscher Entdeckt villverspriechend Behandlung fir Spidol Superbug

Fuerschung duerchgefouert vum María Soledad Ramírez, engem Antibiotike-Resistenz Fuerscher um Cal State Fullerton, an hirem Team, huet eng potenziell therapeutesch Optioun fir Acinetobacter baumannii entdeckt, e Superbug, deen allgemeng a Spideeler fonnt gëtt, dee resistent géint vill Antibiotike ass. Dës Aart vu Bakterien, och bekannt als carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii oder CRAB, stellt eng bedeitend Bedrohung fir vulnérabel Patienten mat geschwächtem Immunsystem.

D'Fuerscher konzentréiere sech op d'Test vu verschiddene Stämme vu Milchsäurebakterien (LAB) fir hir Effizienz ze bestëmmen fir de Wuesstum vun A. baumannii ze hemmen. Ënnert de getestene Stämme huet de Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 sech als besonnesch effektiv bewisen fir de Wuesstum vun A. baumannii Zellen ze verhënneren, a souguer ze stierwen.

Ramírez stellt fest, datt Milchsäurebakterien Verspriechen als potenziell Behandlung fir Infektiounen verursaacht duerch A. baumannii. D'Studie erfuerscht weider wéi verschidde LAB-Stämme CRAB duerch verschidden Tester an d'Untersuchung vun der genetescher Äntwert vum A. baumannii bekämpfen kënnen. D'Resultater vun dëser Etude goufen a Scientific Reports publizéiert.

D'Resultater vun der Studie suggeréieren datt Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 d'Fäegkeet huet géint A. baumannii ze kämpfen, wat eng potenziell alternativ Behandlungsoptioun fir dës Infektiounen ubitt. Wéi och ëmmer, weider Fuerschung ass néideg fir dës Erkenntnisser ze validéieren an dës potenziell Behandlung z'entwéckelen.

D'Fuerschungsteam, déi den Nicholas Salzameda, President a Professer fir Chimie a Biochemie um CSUF enthält, souwéi Bachelorstudenten Briea Gasca an Nardin Georgeos, huet och d'Wichtegkeet vun der weiderer Fuerschung an der Entwécklung vun neien Antibiotike beliicht fir multidrug-resistente Bakterien ze bekämpfen. Dës Fuerschung kéint potenziell Millioune vu Liewen weltwäit retten.

D'Studie déngt als bedeitend Erreeche fir de Gasca, deen nieft dem Ramírez fir d'lescht Joer geschafft huet, wäertvoll Fuerschungserfahrung ze gewannen an hir Wëssen a Fäegkeeten an der molekulare Biologie a Biotechnologie weiderzebréngen. D'Gasca hofft datt hir Engagement an dëser Etude hir Engagement a Kredibilitéit fir zukünfteg Patronen am Fuerschungsberäich weist.

Kollaborateuren an der Studie, dorënner déi éischt Autor Cecilia Rodriguez, e Besuchswëssenschaftler aus Argentinien, hunn eng vital Roll gespillt an der LAB Stämme geliwwert an zum Gesamtfuerschungsprojet bäigedroen.

D'Resultater vun dëser Etude bidden e verspriechende Schrëtt no vir an der Entwécklung vun neie Behandlungen fir carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii Infektiounen, hëlleft dëse persistent an usprochsvollen Spidol Superbug ze bekämpfen.

Quellen:

- Cecilia Rodriguez et al., Antimikrobieller Aktivitéit vum Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 a seng Impakt op d'phenotypesch an transkriptional Äntwerte bei carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii, Wëssenschaftlech Berichter (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41334-8

- California State University, Fullerton (Quell)