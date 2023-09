Fuerscher entwéckelen Polymer mat adaptiven Thermoresponsive Verhalen

Fuerscher um FAMU-FSU College of Engineering hunn zwee enk verwandte Polymere erstallt, déi verschidden Äntwerten op héich an niddreg Temperaturen weisen. Dës Polymere, gemaach mat Sulfoxid an enger klenger strukturell Variatioun, hunn d'Potenzial fir eng breet Palette vun Uwendungen a Beräicher wéi Medizin, Proteinsynthese a Schutzbeschichtungen. D'Resultater vun hirer Studie goufen an der Zäitschrëft Macromolecules publizéiert.

Déi konventionell Approche fir verschidden thermesch Verhalen a Polymeren z'erreechen erfuerdert separat Polymere fir all Applikatioun ze kreéieren. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher konnten eng eenzeg Zort vu Polymer entwéckelen, dee mat minimalem Amëschung einfach fir verschidden Aarbechtsplazen adaptéiert ka ginn. Dëst representéiert e wesentleche Fortschrëtt am Polymertechnik.

D'Fuerscher hunn entdeckt datt d'Präsenz vun enger Methylengrupp, e Paar Waasserstoffatome, d'Polymere verursaacht huet anescht op Temperaturvariatiounen ze reagéieren. Eng Versioun gouf löslech am Waasser bei niddregen Temperaturen an onléislech bei héijen Temperaturen, während déi aner Versioun de Géigendeel Verhalen gewisen huet, bei héijen Temperaturen opléisen.

Zousätzlech zu dëser Entdeckung huet d'Fuerschungsteam och en neie Mechanismus fonnt deen d'kritesch Temperaturschwelle vun der Polymeropléisung regéiert. Si hunn identifizéiert datt d'Dipol-Dipol-Interaktioun, d'Attraktioun tëscht positiv an negativ gelueden Pole vu verschiddene Molekülen, eng Roll gespillt huet fir d'Temperatur ze bestëmmen, bei där de Polymer am Waasser mëschen.

De Polymer, dee vun de Fuerscher entwéckelt gouf, huet och zwee-Etapp thermesch Verhalen ausgestallt, Phasenännerungen an zwou Etappen amplaz vun enger eenzeger Phase Verännerung. Dës eenzegaarteg Feature kéint potenziell Uwendungen an der Medizin hunn, sou wéi eng Medizinkapsel ze kreéieren déi an der Hëtzt vun engem Patient säi Mo an zwou Etappen opléist, wat präzis Medizin Liwwerung erméiglecht.

Dës banebriechend Fuerschung mécht nei Méiglechkeeten op fir Polymertechnik an d'Entwécklung vu Materialien mat adaptiven thermoresponsive Verhalen. Et weist d'Potenzial fir villsäiteg Polymeren ze kreéieren déi einfach fir verschidden Uwendungen ugepasst kënne ginn, bitt eng méi effizient a kosteneffektiv Approche zum Polymerdesign.

