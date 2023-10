Nei Entdeckung Entdeckt antike Radiowellen vu Galaxien Virun Milliarde Joer

Eng rezent Entdeckung vun Astronomen huet e faszinante Phänomen vu viru ronn 8 Milliarde Joer enthüllt: D'Detektioun vu Radiowellen, déi aus enger Fusioun vu Galaxien entstoen. Wat dës Entdeckung wierklech bemierkenswäert mécht, ass datt et déi eelst bekannte Instanz vun engem Event ass, deen d'Wëssenschaftler laang perplexéiert huet - e schnelle Radio Burst (FRB).

Dëse Burst, deen manner wéi eng Millisekonnen gedauert huet, huet eng erstaunlech Quantitéit un Energie fräigelooss, déi gläichwäerteg ass mat deem wat eis Sonn an drësseg Joer produzéiert. Den australesche SKA Pathfinder, e Radioteleskop a Western Australia, huet am Ufank de Burst entdeckt. Duerno huet de Very Large Telescope vum Europäesche Südobservatoire am Chile seng präzis Lag bestëmmt.

Charakteriséiert als eng Zort vun radiofrequenz elektromagnetescher Stralung, séier Radio Bursts representéieren kuerz awer intensiv Burst vun Energie déi déi meescht aner Quelle vu Radiowellen an der grousser Ausdehnung vum Universum iwwerschreiden. Radiowellen, déi déi längste Wellelängten um elektromagnetesche Spektrum hunn, spillen eng entscheedend Roll bei verschiddenen astronomeschen Observatiounen.

Wärend de Co-Leader vun der Studie, Ryan Shannon vun der Swinburne University of Technology an Australien, d'Radiowellen an FRBs vergläicht mat deenen, déi a Mikrowellenofen benotzt ginn, ass d'Gréisst vun dësem Burst onvergläichbar. Tatsächlech wier d'Energie, déi vun dësem FRB fräigelooss gëtt, genuch fir "eng Schossel Popcorn zweemol d'Gréisst vun der Sonn" an der Mikrowelle ze maachen.

Virun dëser Entdeckung gouf den eelste bekannte schnelle Radioausbroch op 5 Milliarde Joer zréck datéiert, wat dës Entdeckung bemierkenswäert 3 Milliarde Joer méi al mécht. Well d'Universum selwer ongeféier 13.8 Milliarde Joer al ass, gëtt dëst Evenement wäertvoll Abléck an déi fréi Stadien vu galaktesche Formatiounen a Phänomener.

Desweideren, nieft senger Antikitéit, ass dëse Burst och de wäitsten, dee jeemools ënner FRBs entdeckt gouf, duerch déi grouss Distanzen, déi Astronomen mussen duerchfuere fir Objeten an Eventer aus der wäiter Vergaangenheet ze studéieren.

De Stuart Ryder vun der Macquarie University an Australien, de Co-Leader vun der Studie, bemierkt: "Mir wëssen elo datt séier Radio Bursts fir méi wéi d'Halschent vum Alter vum Universum existéieren."

Wärend déi präzis Ursaach vu FRBs elusive bleift, seet eng féierend Theorie datt dës Bursts aus enger faszinéierender Aart vun Neutronestär stamen, bekannt als Magnetar. Dës Magnetare gehéieren zu den extremsten Objeten am Universum a besëtzen d'Potenzial fir sou aussergewéinlech Ausbroch vun Energie ze produzéieren.

Wann Dir d'Frequenz vu FRBs berücksichtegt, mat ongeféier 100,000 geschätzte all Dag am ganze Universum optrieden, entloossen hir Detektioun a Studie en immens Potenzial fir d'Verdeelung vun der Matière an de grousse Voiden tëscht Galaxien ze moossen an ze verstoen.

Tatsächlech representéieren dës Burst eng spannend Grenz an der astronomescher Fuerschung, déi d'Verspriechen halen fir nei Geheimnisser iwwer dat immens kosmescht Tapisserie vun eisem Universum z'entdecken.

FAQ

Wat sinn séier Radio Bursts?

Fast Radio Bursts (FRBs) si kuerz Bursts vun intensiver Radiofrequenz elektromagnetescher Stralung, déi déi meescht aner Quelle vu Radiowellen am Universum iwwerstinn. Si daueren manner wéi eng Millisekonnen awer kënnen eng enorm Quantitéit un Energie fräiginn.

Wat ass d'Bedeitung vun der rezenter Entdeckung vun antike Radiowellen?

Déi rezent Entdeckung vu Radiowellen aus enger Fusioun vu Galaxien virun ongeféier 8 Milliarde Joer representéiert dat eelst bekannt Beispill vu schnelle Radioausbroch (FRBs). Dës Entdeckung werft Liicht op déi fréi Stadien vu galaktesche Formatiounen an Eventer, bitt wäertvoll Abléck an d'Geschicht vum Universum.

Wat ass d'Quell vu schnelle Radio Bursts?

Wärend déi exakt Quell vu FRBs onsécher bleift, seet eng herrschend Theorie datt se aus enger extremer Aart vun Neutronestär stamen, e Magnetar genannt. Dës Magnetare besëtzen d'Fäegkeet fir déi intensiv Burst vun Energie ze generéieren, déi a FRBs observéiert ginn.

Wéi heefeg si séier Radio Bursts?

Schnell Radioausbréch gi geschat ongeféier 100,000 Mol am Dag iergendwou am Universum opzekommen. Wéi och ëmmer, d'Zuel vun de fonnte FRBs ass relativ niddereg, mat nëmmen ongeféier 50, dorënner de kierzlech entdeckten antike Burst, zréck op hir Galaxis vum Hierkonft.