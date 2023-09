Optesch Apparat bitt sécher Pathogen Eliminatioun op Surfaces

Fuerscher vun der Osaka Universitéit hunn en opteschen Apparat mat Aluminiumnitrid entwéckelt, deen déif-ultraviolet (UV) Liicht generéiere kann fir effektiv Pathogenen op Surfaces ze eliminéieren. Den Apparat funktionnéiert mat engem Prozess genannt "zweet harmonesch Generatioun", déi zwee Photone vu sichtbarem Liicht kombinéiert fir en eenzegen Photon mat zweemol d'Energie an d'Frequenz am Deep-UV Range ze kreéieren.

Déi meescht transparent Materialien erlaben net Photonen mateneen ze interagéieren, awer déi netlinear Eegeschafte vun Aluminiumnitrid erméiglechen d'effizient Optriede vun der zweeter Harmonie Generatioun an engem Welleleit manner wéi ee Mikron breet. D'Fuerscher hunn präzis Kristallorientéierungskontrolle benotzt, Techniken aus der Hallefleitveraarbechtung geléint, fir den Apparat ze fabrizéieren an déif-UV-Liicht an engem schmuele Beräich ze generéieren, déi Keimen ëmbréngen, wärend se meeschtens sécher fir Mënschen sinn.

Am Géigesaz zu traditionelle Methoden, déi op Excimerlampen oder LEDs vertrauen, déi déif-UV-Liicht direkt emittéieren, bitt dësen neien Apparat eng verbessert Effizienz a méi laang Liewensdauer. Et adresséiert d'Suerg fir mënschlech Zellen op schiedlech UV-Liichtwellelängten auszesetzen. D'Fuerscher zielen d'Technologie weider z'entwéckelen an ze verfeineren fir kompakt an energieeffizient kommerziell Geräter fir déif UV Desinfektioun ze kreéieren.

Dësen Duerchbroch bitt villverspriechend Potenzial fir d'Verbreedung vu Krankheet-verursaache Pathogenen ze bekämpfen, besonnesch am Kontext vun der lafender COVID-19 Pandemie. Andeems Dir e séchert an effektiv Mëttel fir Uewerflächendesinfektioun ubitt, kann dësen opteschen Apparat dozou bäidroen fir méi propper a méi gesond Ëmfeld ze kreéieren.

Quell: Osaka Universitéit