Zwee äiseg Rieseplanéiten kollidéieren an engem blendende Liichtdisplay

An engem faszinéierende astronomeschen Event sinn zwee äiseeg rieseg Exoplanéiten an engem Liichtbléi kollidéiert, a Stëbs ofginn, déi vun engem Amateurastronom op sozialen Medien observéiert goufen. Dës Planéite leien ongeféier 1,800 Liichtjoer vun der Äerd ewech a sinn ëm e Sonnähnleche Stär gefall. Den hellen Afterglow vun der Kollisioun huet sech virun de Stär beweegt, sou datt e mat der Zäit däischter ass. De Stär gouf ASASSN-21qj genannt nom Netz vun Teleskopen, deen am Ufank d'Verschwanne vum sichtbare Liicht vum Stär festgestallt huet.

Den Amateurastronom huet de Stär iwwer eng Spann vun 1,000 Deeg gemierkt, wat en Team vun internationalen Astronomen opgefuerdert huet de Phänomen weider z'ënnersichen. D'Liichtkurve vum Stär huet opgedeckt datt seng Hellegkeet sech bei Infraroutwellelängten dräi Joer verduebelt huet, ier en am sichtbare Liicht ugefaang huet. Den Dr Matthew Kenworthy, e Co-Lead Autor vun der Etude vum Leiden Observatoire an Holland, huet d'potenziell Nofolger vun esou enger Kollisioun beschriwwen, a seet, datt d'Iwwerreschter e Stär ähnelen, wann och méi schwaach a siwe Mol méi grouss wéi den Haapt. Stär am System.

Am Laf vun zwee Joer huet en Netz vu professionnelle an Amateurastronomen de Stär op all Verännerungen a senger Hellegkeet no iwwerwaacht. Den Dr Simon Lock, e Co-Lead Autor vun der University of Bristol, huet erkläert datt hir Berechnungen a Computermodeller weisen datt d'Temperatur, d'Gréisst an d'Dauer vum observéierte Glühmaterial konsequent mat der Kollisioun vun zwee Äisgiganten Exoplanéite sinn.

Et gëtt erwaart datt d'Stëbswollek, déi aus der Kollisioun entstinn, sech laanscht d'Ëmlafbunn vum erstallte Rescht verbreet. Dëst Iwwerreschter wäert schlussendlech en neie Planéit ginn, an d'Material ronderëm et wäert sech méiglecherweis kondenséieren an eng Sammlung vu Mounde bilden, déi ronderëm et ëmkreest. D'Liicht vun der Stëbswollek kann mat Buedemteleskope wéi och dem James Webb Weltraumteleskop vun der NASA erkannt ginn. Astronomen wäerten d'Entwécklunge vun dësem faszinante Event genau iwwerwaachen.

