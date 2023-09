Fuerschung suggeréiert datt de Mars bedeitend manner Mineralstoffer huet wéi d'Äerd

By

Eng nei Etude weist datt de Mars eng wesentlech manner Unzuel u Mineralstoffer am Verglach zu der Äerd huet. Wärend et ongeféier 6,000 bekannt Mineralstoffer op der Äerd sinn, huet de Mars nëmmen 161 Mineraler iwwer méi wéi 50 Joer Untersuchung opgeholl.

D'Studie, duerchgefouert vun Hazen et al, analyséiert d'Mineralbildung an d'Evolutioun um Mars op Basis vu fréiere Missiounen an Analysen vu Mars Meteoritten. D'Fuerscher hunn 20 Formen vun der Mineralbildung um Mars identifizéiert, wärend d'Äerd 57 huet.

Wärend de fréie Stadien vun der Geschicht vun de béide Planéite sinn Mineralstoffer op ähnlech Manéier geformt. Déi éischt Mineralstoffer op béide Äerd a Mars hu méiglecherweis direkt aus ofkille Magma kristalliséiert. Hydrothermesch Aktivitéit huet och eng Roll bei der Bildung vu Mineralstoffer op béide Planéiten gespillt. Wéi och ëmmer, d'Äerd ass duerch extensiv Stadien vun der Diversifikatioun viru Milliarde Joer duerchgaang wéinst der Placketektonik an der Entwécklung vum Liewen, Prozesser déi net um Mars observéiert goufen.

D'Resultater suggeréieren datt de Mars manner Weeër fir Mineralbildung am Verglach mat der Äerd hat. Och wann et méiglech ass datt et onentdeckte Mineralphasen um Mars sinn, gëtt de Gesamtzuel vu Mars-Mineraler nach ëmmer als wesentlech méi kleng geschat wéi d'Äerd.

D'Studie, publizéiert am Journal of Geophysical Research: Planets, beliicht d'Ënnerscheeder tëscht de Mineralkompositioune vum Mars an der Äerd. Dës Ënnerscheeder verstoen kann wäertvoll Abléck an d'geologesch Geschicht a potenziell Bewunnbarkeet vum Mars ubidden.

Dës Fuerschung gouf méiglech gemaach duerch d'Analyse vun Daten aus vergaangene Marsmissiounen an d'Studie vu Mars Meteoritten. Weider Fuerschung ass néideg fir d'mineralogesch Diversitéit vum Roude Planéit voll z'entdecken an ze verstoen.

