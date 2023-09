Nei Etude verroden supermassiv Schwaarz Lächer versnelt Iessen méi séier wéi erwaart

Eng rezent Etude vun der Northwestern University huet virdru Viraussetzungen iwwer d'Iessgewunnechten vun supermassive schwaarze Lächer erausgefuerdert. Iwwerdeems et virdru gegleeft gouf datt schwaarz Lächer hir Liewensmëttel lues verbrauchen, weisen nei Simulatioune datt se et tatsächlech mat engem vill méi schnelle Geschwindegkeet verbrauchen.

D'Studie, déi geschwënn am The Astrophysical Journal publizéiert gëtt, huet héichopléisende 3D Simulatioune benotzt fir d'Behuele vu schwaarze Lächer ze dréinen. Fuerscher hunn erausfonnt datt dës schwaarz Lächer d'Ëmgéigend Raumzäit verdréien, sou datt de Gas an der Akkretiounsscheif ausernee gerappt gëtt. Dëst resultéiert an der Bildung vun bannenzegen a baussenzege Subdisks, woubäi dat schwaarzt Lach fir d'éischt den banneschten Rank verbraucht an dann duerch Schutt vun der baussenzeger Ënnerdisk gefëllt gëtt.

Am Géigesaz zu fréiere Theorien, déi virgeschloen hunn, datt dëse Prozess Honnerte vu Joer dauert, hunn d'Simulatioune gewisen datt et tatsächlech an e puer Méint geschitt. Dës Entdeckung huet wichteg Implikatioune fir d'Behuele vu Quasaren ze verstoen, déi e puer vun den hellsten Objeten um Nuetshimmel sinn. Quasaren si bekannt datt se plötzlech opflamen an dann ouni Erklärung verschwannen, an déi nei Etude bitt eng potenziell Erklärung fir dëst drastescht Verhalen.

De Lead Fuerscher, Nick Kaaz vun der Northwestern University, huet erkläert datt d'klassesch Akkretiounsdiskussiounstheorie déi séier Variatiounen, déi an de Quasaren observéiert ginn, net berücksichtegen. Wéi och ëmmer, d'Simulatiounen, déi an dëser Etude gemaach goufen, suggeréieren datt d'Zerstéierung an d'Erhuelung vun den banneschten Regiounen vun der Scheif dës Variatiounen erkläre kënnen.

De Schlësselinbléck aus der Studie ass datt fréier Viraussetzungen iwwer d'Ausrichtung vun der Akkretiounsscheif mat der Rotatioun vum schwaarze Lach falsch waren. D'Simulatioune weisen datt d'Regioun ronderëm dat schwaarzt Lach vill méi turbulent ass wéi virdru geduecht. D'Gasdynamik, d'Magnéitfelder an d'allgemeng Relativitéit vu schwaarze Lächer goufen an de Simulatioune berücksichtegt, wat e méi genee Modell vun hirem Verhalen ubitt.

Den Tréine- an Ernierungsprozess geschitt an enger Regioun wou d'Verdrehung vum Schwaarze Lach vu Raumzäit mat Reibung an Drock bannent der Scheif konkurréiert. Dëst féiert dozou, datt déi bannenzeg a baussenzeg Scheiwen kollidéieren, wat dozou féiert datt déi bannescht Scheif vum schwaarze Lach verschlësselt gëtt. D'Schwéierkraaft vum schwaarze Lach zitt dann Gas aus der äusserer Regioun fir déi bannenzeg Regioun opzefëllen, de Zyklus ofzeschléissen.

Dës Etude beliicht net nëmmen d'Iessgewunnechten vun supermassive schwaarze Lächer, mee liwwert och Abléck an d'Behuele vu Quasaren. Mat weider Fuerschung kënnen d'Wëssenschaftler d'Mechanismen besser verstoen, verantwortlech fir déi dramatesch Variatiounen, déi an dëse kosmesche Phänomener observéiert ginn.

Quellen:

- Den Astrophysical Journal (fir publizéiert ze ginn)

- Northwestern Universitéit