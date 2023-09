Mënsch gemaachte Weiere kënnen Net-Emitter vun Treibhausgase sinn, Studien fannen

Nei Fuerschung duerchgefouert vun der Cornell University weist datt mënschlech gemaachte Weiere e wesentlechen Impakt op Treibhausgasemissiounen hunn. Zwee Zesummenhang Studien, déi vu Fuerscher vum Cornell gefouert goufen, fänken un d'Effekter vu mënschlechen an natierleche Weiere op de globalen Treibhausgasbudget ze quantifizéieren, a wäertvoll Abléck an en Thema ubidden dat net gutt verstanen ass.

D'Studien hunn erausfonnt datt wann d'Emissiounen a Kuelestofflagerung vu mënschlech gemaachte Weiere zesummegefaasst ginn, kënnen d'Weiere Netto-Emitter vun Treibhausgase sinn. Virdrun Schätzunge suggeréieren datt Weiere, déi als Waasserkierper vu 5 Hektar oder manner definéiert sinn, 5% vun der globaler Methanemissioun bäidroe kënnen. Wéi och ëmmer, ouni genee Miessunge vu ville Weiere, kéint dëse Prozentsaz vun der Halschent bis zweemol de geschätzte Betrag variéieren. Zousätzlech ginn et limitéiert Schätzunge vu Kuelestoffbegriefnesraten a Weiere.

Eng Etude vun de Fuerscher konzentréiert sech op d'Quantitéit u Kuelestoff, déi an 22 speziell ausgewielte Weiere sequesteréiert ass. D'Fuerscher iwwerpréift vergaang Gestiounsaktivitéiten a gemooss Sedimentdicke a Kuelestoffgehalt an de Weiere. Si hunn erausfonnt datt d'Kuelestoffbegriefnesraten an de Weiere vu Faktore wéi Waasserpflanzen, Fësch, an Nährstoffniveauen beaflosst goufen. D'Etude huet och opgedeckt datt souwuel natierlech wéi och mënschlech gemaachte Weiere weltwäit eng bedeitend Quantitéit u Kuelestoff sequestéieren, wat beweist datt d'Kuelesequestratioun an de Weiere ënnerschat gëtt.

Déi zweet Studie huet d'saisonal Emissioune vun Treibhausgase vu spezifesche Cornell Experimental Ponds exploréiert. Methan, e mächtege Treibhausgas, huet fir d'Majoritéit vun den emittéierte Gase ausgemaach. D'Etude huet och d'Wichtegkeet vun der häufiger Proben beliicht fir d'Treibhausgasemissioune vu Weiere genau ze berechnen.

Insgesamt suggeréieren dës Studien datt Weiere eng Roll bei Treibhausgasemissiounen a Kuelestofflagerung spillen. Wärend Weiere momentan Netto-Emitter vun Treibhausgase wéinst Methan-Verëffentlechung kënne sinn, ass et Potenzial fir datt se Nettosink ginn andeems d'Methanemissioune reduzéiert ginn. D'Resultater proposéieren och d'Benotzung vu Bubbler oder Underwater Zirkulatoren fir Methanemissiounen an Weiere ze reduzéieren.

Weider Fuerschung a Verständnis vun der Roll vu Weiere bei Treibhausgasemissioune si entscheedend fir eng korrekt Klimamodelléierung a Prognosen.

Quellen:

- Meredith A. Holgerson et al., Héich Tariffer vu Kuelestoffbegriefnes verbonne mat autochthone Produktioun a kënschtleche Weiere, Limnologie an Ozeanographie Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

- Nicholas E. Ray et al, Héich Intra-Saisonal Variabilitéit an Treibhausgasemissiounen aus temperéierten gebaute Weiere, Geophysikalesch Fuerschungsbréiwer (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Quelle: Cornell)