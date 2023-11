Déi faszinéierend Eegeschafte vum Supernova Iwwerreschter 1E 0102.2–7219 Entdeckt vun Astronomen

Eng rezent Etude vun engem internationale Team vun Astronomen, déi den Australia Telescope Compact Array (ATCA) an den Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) benotzt, huet nei Abléck an d'Eegeschafte an d'Natur vum Supernova-Iwwerreschter geliwwert, bekannt als 1E 0102.2–7219. Verëffentlecht an de Monthly Notices vun der Royal Astronomical Society Journal, d'Etude werft Liicht op déi faszinante Feature vun dëser kosmescher Struktur.

Supernova Iwwerreschter (SNRs) sinn expansiv an diffus Strukturen, déi aus der Explosioun vun enger Supernova entstinn. Dës Iwwerreschter bestinn aus der Explosioun erausgestouss Material wéi och aus interstellare Materialien, déi duerch d'Schockwelle vum explodéierte Stär agefouert goufen.

Den 1E 0102.2–7219, och bekannt als E0102, ass e jonke Kär-Zesummebroch SNR an der Small Magellanic Cloud (SMC) - eng Zwerggalaxis, déi ëm d'Mëllechstrooss ëmkreest. Mat senger hell, ringähnlecher Struktur an engem baussenzege Rand, deen d'Forward-bewegt Héichwelle verfolgt, huet E0102 den Interessi vun de Fuerscher zënter senger Entdeckung am Joer 1981 erfaasst. Virdrun Observatioune hunn den Alter vun E0102 op ongeféier 1,738 Joer geschat, mat der Progenitor Mass vum Stär, deen explodéiert ass, gëtt op 32 bis 50 Sonnemassen geschat.

Fir weider Abléck ze kréien, huet en Team vun Astronomen gefouert vum Rami ZE Alsaberi vun der Western Sydney University zu Penrith, Australien, ATCA an ALMA beschäftegt fir E0102 an héijer Opléisung a Sensibilitéit ze observéieren.

Hir Observatioune weisen datt den E0102 eng ringähnlech Morphologie mat engem Duerchschnëttsradius vu ronn 20.2 Liichtjoer zesumme mat enger bréckähnlecher Struktur huet. Notamment huet d'Zentralregioun vun E0102 eng markant horizontal Bréck oder Bar-ähnlech Feature gewisen.

D'Fuerscher hunn och entdeckt datt de Spektralindex vum E0102, deen d'Behuele vun der Radioemissioun bei verschiddene Wellelängten beschreift, e Mëttelwäert vun -0.54 hat. Méi no Analyse huet gewisen, datt de Spektralindex méi steil war (ongeféier -0.6) am bannenzegen a baussenzege Radie, während flaach Gradienten an zwëschen Radie observéiert goufen. Déi hellste Radioemissioun gouf am nordëstlechen Deel vum E0102 observéiert.

Wichteg ass, datt d'Observatioune polariséiert Regioune bannent der Schuel vum E0102 enthüllt hunn, mat enger gemoosser mëttlerer Fraktiounspolariséierung vu 7% an 12% bei Frequenzen vu 5,500 respektiv 9,000 MHz. Dës Miessunge hunn d'Astronomen erlaabt d'Siichtlinnmagnéitfeldstäerkt, déi op 44 ?G bestëmmt gouf, mat engem Equipartitiounsfeld vu 65±5 ?G ze berechnen.

Wat d'Ëmfeld ronderëm den E0102 ugeet, hunn d'Fuerscher eng Wollek vun neutralen atomesche Waasserstoff (HI) identifizéiert, déi Richtung Iwwerreschter läit, mat enger Geschwindegkeetsberäich vun ongeféier 160-180 km/s. Zousätzlech gouf eng Kavitéitähnlech Struktur mat enger Geschwindegkeet vun 163.7–167.6 km/s observéiert.

Zesummegefaasst huet déi ëmfaassend Analyse vun de Fuerscher bestätegt datt d'Eegeschafte vum E0102 mat deenen, déi typesch mat jonke Supernova-Iwwerreschter verbonne sinn, ausgeriicht sinn. Si bemierken och datt déi relativ niddereg integréiert linear Polariséierung vun dësem Rescht en héije Grad vun Turbulenzen suggeréiert.

(Quelle: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)