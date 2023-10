Eng Grupp vu Fuerscher huet bedeitend Fortschrëtter am Beräich vun der Liichtmanipulatioun gemaach andeems se d'Benotzung vu Gitterverzerrung a photonesche Kristalle exploréiert hunn fir Pseudogravitéitseffekter ze produzéieren. Photonesch Kristalle, mat hirer eenzegaarteger Fäegkeet fir d'Behuele vum Liicht ze kontrolléieren an ze manipuléieren, sinn un der Spëtzt vun der wëssenschaftlecher Exploratioun. Dës Kristalle ginn konstruéiert andeems verschidde Materialien an engem repetitive Muster arrangéiert ginn, wat d'Interaktioun an d'Verlängerung vum Liicht erlaabt.

Andeems se bewosst Gitterverzerrung agefouert hunn, konnten d'Fuerscher d'regelméisseg Abstand vun Elementer an de photonesche Kristalle briechen. Dës Verzerrung huet eng kromme Trajectoire am Medium verursaacht, gläicht dem Biegen vum Liicht ënner dem Afloss vun engem Gravitatiounsfeld. An anere Wierder, d'Fuerscher konnten Pseudogravitéit an de photonesche Kristalle kreéieren, de Wee vum Liicht veränneren wéi wann et vun der Schwéierkraaft beaflosst wier.

D'Team vu Wëssenschaftler huet Terahertz Wellen an e Silizium-verzerrten photonesche Kristall benotzt fir hir Experimenter ze maachen. Duerch dës Experimenter hu si iwwerzeegend d'Oflehnung vun dëse Wellen duerch de verzerrte photonesche Kristall bewisen. D'Resultater ware konsequent mat den theoreteschen Prognosen baséiert op dem Albert Einstein senger allgemenger Relativitéitstheorie.

Déi potenziell Uwendungen vun dëser Fuerschung sinn enorm. Am Beräich vun der Kommunikatioun kann d'Fäegkeet fir Liichtstrahlen am Terahertz-Bereich ze steieren, onschätzbar fir d'Entwécklung vun der 6G Technologie beweisen. Ausserdeem opmaachen dës Erkenntnisser nei Méiglechkeeten fir d'Gebitt vun der Gravitonphysik, wat suggeréiert datt photonesch Kristalle d'Gravitatiounseffekter op eenzegaartege Weeër kënne profitéieren.

Dës Etude, déi vu Fuerscher vun der Tohoku Universitéit an der Osaka Universitéit geleet gëtt, dréit zu eisem Verständnis vun der Liichtmanipulatioun bäi a mécht de Wee fir weider Exploratioun an dësem faszinante Feld.

Quellen:

- "Deflektioun vun elektromagnetesche Wellen duerch Pseudogravitéit a verzerrten photonesche Kristalle" - Kanji Nanjyo et al., Physical Review A

- "Schafe Pseudogravity Effekter an Photonic Kristaller" - Tohoku University News