De renomméierten kanadesch-franséische Astrophysiker, Ëmweltschützer a Schrëftsteller Hubert Reeves ass am Alter vun 91 Joer gestuerwen. Säi Jong, de Benoit Reeves, huet d'Noriichten op de soziale Medien ugekënnegt, a seet: "Eise léiwe Papp ass fortgaang fir haut mat de Stären ze kommen." Den Hubert Reeves war bekannt fir seng bedeitend Bäiträg bei der Populariséierung vun der Weltraumwëssenschaft, an huet en dauerhaften Impakt op d'Astrophysik Gemeinschaft hannerlooss.

Gebuer den 13. Juli 1932 zu Montreal, huet den Hubert Reeves seng Karriär der Astrophysik fortgeschratt. Hien huet bemierkenswäert Fortschrëtter gemaach, dorënner d'Entwécklung vun der Theorie iwwer d'Origine vu Lithium, Beryllium a Bor, wéi och thermonuklear Reaktiounen a Stären studéiert. Seng Aarbecht krut Unerkennung, huet him vill Auszeechnunge verdéngt, sou wéi den Albert Einstein a Samuel de Champlain Präisser. Hie gouf allgemeng als ee vun de gréissten Astrophysiker vu senger Generatioun ugesinn a gouf als Begleeder vum Uerde vu Kanada an en Offizéier vum National Order of Québec geéiert.

Den Hubert Reeves war net nëmmen en ausgezeechente Wëssenschaftler, awer och e produktiven Auteur. Hien huet säi Wonner a Wësse vum Universum mat engem breede Publikum duerch seng ongeféier 40 Bicher an Honnerte vu Publikatiounen a Spezialzäitschrëften gedeelt. E puer vu senge populärwëssenschaftleche Wierker enthalen "Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Evolution" an "Stardust." Seng Fäegkeet fir komplex wëssenschaftlech Konzepter un d'Allgemengheet ze vermëttelen huet him eng beaflosst Figur an der wëssenschaftlecher Ausbildung an der Outreach gemaach.

Nieft senge Bäiträg zur Wëssenschaft war den Hubert Reeves en Ëmweltschützer, dee sech fir de Schutz vun der Natur asetzt. Seng Engagement fir d'Welt ze verstoen an d'Ëmwelt ze erhalen huet e wesentlechen Impakt op d'Feld hannerlooss. Fir seng Ierfschaft ze gedenken, ass en alljährlechen kanadesche Concours fir dat bescht populär Wëssenschaftsbuch zu senger Éier gegrënnt ginn.

D'Astrophysik Gemeinschaft a Leit ronderëm d'Welt traueren de Verloscht vum Hubert Reeves. Seng Bäiträg zur Astrophysik, seng Leidenschaft fir Wëssen, a säin Engagement fir d'Ëmweltschutz wäerte fir Joeren erënnert ginn.

