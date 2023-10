En 8 Milliarde Joer ale Radio Burst kéint hëllefen d'Geheimnis vun der vermësster Matière vum Universum ze léisen

Wëssenschaftler hunn e wesentlechen Duerchbroch gemaach fir d'Geheimnis vun der fehlend Matière vum Universum ze verstoen. En 8 Milliarde Joer ale Fast Radio Burst (FRB), deen eelsten a wäitste jee observéiert gouf, staamt aus kollidéierende Galaxien. Dëse FRB, FRB 20220610A bezeechent, gouf vum Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) a Western Australia entdeckt.

FRBs si kuerz Bursts vu Radiowellen déi Millisekonnen daueren, mat hiren Urspronk onbekannt bleiwen. Wéi och ëmmer, dëse Rekordbriechende FRB, deen aus fusionéierte Galaxien kënnt, kéint hëllefe Liicht op den Urspronk vun dëse mysteriéise Bursts ze werfen. De Burst huet sou vill Energie a Millisekonnen fräigelooss wéi d'Sonn an 30 Joer produzéiert.

Déi fehlend Matière am Universum bezitt sech op d'Tatsaach datt d'Halschent vun der erwaarter Matière ondetektéierbar ass. Dës fehlend Matière, besteet aus Atomer genannt Baryonen, ass net donkel Matière, mee éischter "gewéinlech" Matière, déi dënn tëscht Galaxien verdeelt ass. Aktuell Techniken sinn ineffektiv fir dës Matière z'entdecken well se sou diffus a waarm ass.

Wëssenschaftler, dorënner de spéiden australeschen Astronom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, hunn d'Benotzung vu FRBs als Instrument exploréiert fir dës onkloer Matière z'entdecken. Wéi FRBs iwwer grouss Distanzen reesen, gëtt hir Stralung duerch déi fehlend Matière verspreet. Dës Dispersioun erlaabt d'Wëssenschaftler d'Dicht vum Universum ze moossen an déi fehlend baryonesch Matière ze lokaliséieren.

D'Fuerschung vum Team bestätegt d'Macquart-Relatioun, déi weist datt wat méi wäit e FRB ass, dest méi diffus Gas entdeckt en tëscht Galaxien. Mat ongeféier 50 FRBs déi de Moment op hir Quelle verfollegt ginn, erwaarden d'Wëssenschaftler datt Dausende méi an Zukunft entdeckt ginn. Déi kommend Square Kilometer Array (SKA) Teleskopen an Australien a Südamerika, souwéi den Extremely Large Telescope (ELT) am Chile, wäerten weider Abléck an d'Origine vun FRBs an d'Struktur vum Universum ginn.

D'Fuerschung vum ASKAP Team gouf an der Zäitschrëft Science publizéiert, wat d'Potenzial vu FRBs ervirhiewen fir déi fehlend Matière an d'Zesummesetzung vum Universum ze verstoen.

Quellen:

- Science Journal Artikel (net verlinkt)

– ASKAP Fuerschungsteam