D'Entdeckung vum Jörmungandr walhallaensis Entdeckt Geheimnisser vun antike Marine Eidechsen

Eng banebriechend Entdeckung an North Dakota huet d'Evolutioun vun antike Marine Eidechsen beliicht a wäertvoll Abléck an d'geologesch Geschicht vun der spéiden Kretaceous Nordamerika geliwwert. Kuerzem identifizéiert a benannt Jörmungandr walhallaensis, dës nei Aart vu Mosasaur, e grousst fleeschend aquatesch Eidechse, wierkt als Iwwergangsverbindung tëscht zwee bekannte Mosasauren. Déi fossil Iwwerreschter, déi no bei Walhalla, North Dakota fonnt goufen, hunn interessant Detailer iwwer d'Aquatesch Adaptatiounen an d'Linn vun de Mosasauren opgedeckt.

De Jörmungandr walhallaensis, deen eng kolossal 24 Meter laang gemooss huet, ass virun ongeféier 80 Millioune Joer an den Ozeanen gefuer. Dës Spezies weist Eegeschaften déi d'Lück tëscht méi primitive a fortgeschratt Mosasauren iwwerbrécken. D'Wëssenschaftler hunn Vergläicher gezeechent, déi d'Erscheinung vum Jörmungandr mat engem Komodo-Draach mat Flippers verglach hunn, a seng eenzegaarteg Charakteristiken ënnersträichen.

Den éischte Mosasaurier gouf viru méi wéi zwee Joerhonnerte entdeckt, virun dem Wuert "Dinosaurier". Wéi och ëmmer, vill Froen ronderëm dës al Mier Eidechsen bleiwen nach ëmmer onbeäntwert. Ee besonnesch interessanten Aspekt ass d'Evolutioun vu Flippers an den Iwwergank zu engem voll aquatesche Liewensstil. Fuerscher spekuléieren datt dëst op d'mannst dräimol geschitt ass, méiglecherweis méi. Eng aner Fro betrëfft hir Relatioun fir Eidechsen a Schlaangen ze iwwerwaachen. D'Evolutiounsverbindungen tëscht verschiddene Gruppe vu Mosasauren z'entdecken ass e lafende Puzzel, an d'Identifikatioun vum Jörmungandr walhallaensis dréit en anert wäertvollt Stéck zum méi breede wëssenschaftleche Bild bäi.

Déi fossiliséiert Iwwerreschter vun dëser neier Mosasaur-Aart goufen am Joer 2015 wärend enger Ausgruewung am Nordoste vun North Dakota entdeckt. D'Fondatioun enthält e bal komplette Schädel, Kiefer, Gebärmutterhëllef a verschidde Wirbelen. Detailléiert Analyse an Uewerflächescannen enthüllt e Mosaik vu Featuren, déi dem Clidastes ähnelen, e méi klengen a méi primitiven Mosasaurus, a Mosasaurus, e massivt Kreatur, dat Längt vu bal 50 Féiss erreecht huet a mam Tyrannosaurus rex zesummegewunnt huet. Schätzunge suggeréieren datt de Jörmungandr walhallaensis eng Längt vu ronn 24 Fouss erreecht huet. Zousätzlech zu Flippers an engem Hai-ähnleche Schwanz, hat et ënnerscheedend "rosen Wenkbrauwen" verursaacht duerch e knachgeräiche Kamm um Schädel an e bësse méi kuerze Schwanz am Verglach zu sengem Kierper.

D'Entdeckung vum Jörmungandr walhallaensis liwwert entscheedend evolutiv Abléck an dréit zu eisem Verständnis vum geologeschen Zäitraum an deem dës Kreaturen existéiert hunn. De Clint Boyd, Co-Autor a Vertrieder vun der North Dakota Geological Survey, erkläert datt d'Erweiderung vun eisem Wëssen iwwer d'geographesch an temporär Timeline eist Verständnis vun dësen bemierkenswäerte Marine Reptilien verbessert.

Mat all neie Fonnt, mir Zoll méi no der verschiddenste Formen a Relatiounen vun Mosasaurs ze verstoen. Jörmungandr walhallaensis hält eng besonnesch Plaz an dëser narrativ, Spär Geheimnisser verstoppt bannent der antike Ozean Déiften an igniting wëssenschaftlech Virwëtz.

FAQ

Wat ass Jörmungandr walhallaensis?

Jörmungandr walhallaensis ass eng kierzlech entdeckt Aart vu Mosasaur, eng grouss aquatesch Eidechse, déi virun 80 Millioune Joer an der spéider Kräidzäit gelieft huet. Et déngt als Iwwergangsverbindung tëscht zwee bekannte Mosasaurarten a gëtt kritesch Abléck an hir evolutiv Geschicht.

Wou gouf de Jörmungandr walhallaensis fonnt?

D'Jörmungandr walhallaensis fossille Iwwerreschter goufe bei Walhalla, North Dakota entdeckt.

Wat sinn e puer eenzegaarteg Features vum Jörmungandr walhallaensis?

De Jörmungandr walhallaensis huet ongeféier 24 Féiss an der Längt gemooss an huet Features gewisen, déi u béid primitiv a fortgeschratt Mosasauren erënneren. Dozou gehéiert Flippers, en Hai-ähnlechen Schwanz, ënnerscheedend "rosen Wenkbrauwen", an e bësse méi kuerz Schwanz am Verglach zu sengem Kierper.

Wéi dréit d'Entdeckung vum Jörmungandr walhallaensis zum wëssenschaftleche Wëssen bäi?

Andeems Dir Jörmungandr walhallaensis studéiert, kréien d'Wëssenschaftler Abléck an d'Evolutioun, d'Adaptatiounen an d'Linn vun de Mosasauren. D'Resultater hëllefen déi komplex Relatioun tëscht verschiddene Gruppe vu Mosasauren zesummenzebréngen an eist Versteesdemech vun der geologescher Geschicht vun der spéiden Kräid Nordamerika ze verdéiwen.

Wéi eng aner Froen bleiwen iwwer Mosasauren?

Trotz bedeitende Fortschrëtter bleiwen vill Froen iwwer Mosasaurier onbeäntwert. D'Fuerscher ënnersichen nach ëmmer wéi d'Mosasaurier d'Flipperen evoluéiert hunn an an e komplett aquatesche Liewensstil iwwergaange sinn. Si ënnersichen och d'Relatioun vun de Mosasauren fir Eidechsen a Schlaangen ze iwwerwaachen a sichen d'Verbindungen tëscht verschiddene Mosasaurarten ze verstoen.