Nei Entdeckung: E ​​klengt Schwaarzt Lach verléiert e Sonnähnleche Stär an enger Noperschaft Galaxis

D'Universitéit vu Leicester Astronomen hunn eng banebrytend Entdeckung gemaach vun engem Stär ähnlech wéi eis Sonn, dee graduell vun engem klenge schwaarze Lach verbraucht gëtt. De Stär, genannt Swift J0230, läit an der noer Galaxis 2MASX J02301709+2836050, ongeféier 500 Millioune Liichtjoer vun der Mëllechstrooss ewech. Dës Entdeckung liwwert e "fehlende Link" an eisem Verständnis vu schwaarze Lächer an hir Stéierunge vun de Stärebunnen.

D'Astronomen hunn de Stär duerch en helle Röntgenblitz entdeckt, deen aus dem Zentrum vun der Galaxis staamt, mat engem neien Tool dat fir den Neil Gehrels Swift Observatoire entwéckelt gouf. Weider Observatioune weisen datt de Swift J0230 fir 7-10 Deeg hell géif blénken ier se abrupt ausschalten, dësen Zyklus all 25 Deeg widderhuelen.

Dëst Verhalen fällt tëscht zwou Aarte vun Ausbréch, déi typesch mat Schwaarze Lach Interaktiounen assoziéiert sinn: quasi-periodesch Ausbréch a periodesch nuklear Transienten. D'Emissioune vum Swift J0230 geschéien regelméisseg, wat suggeréiert datt et de Gruef tëscht den zwou Aarte vun Ausbréch iwwerbréckt.

Baséierend op Modeller, déi fir ähnlech Eventer entwéckelt goufen, hunn d'Wëssenschaftler festgestallt datt de Swift J0230 e Stär duerstellt ähnlech a Gréisst wéi eis Sonn, deen e schwaarzt Lach mat nidderegem Mass am Zentrum vu senger Galaxis ëmkreest. Wéi de Stär seng Ëmlafbunn en no beim intensive Gravitatiounszuch vum Schwaarze Lach bréngt, gëtt Material dat gläichwäerteg mat dräi Äerden aus der Atmosphär vum Stär gezunn an erhëtzt wéi et an dat schwaarzt Lach fält. Dëse Prozess verëffentlecht eng bedeitend Quantitéit un Röntgenstrahlen.

De Lead Autor vun der Studie, den Dr. Phil Evans, sot, datt dëst déi éischt Observatioun ass vun engem Sonnähnleche Stär, deen ëmmer erëm duerch e schwaarzt Lach mat nidderegem Masse zerstéiert a verbraucht gëtt. D'Entdeckung vun dësen "widderholl, partiell Gezäite Stéierungen" Eventer gëtt wäertvoll Abléck an d'Zorte vun Objeten involvéiert an hir Frequenz.

D'Fuerscher schätzen datt dat schwaarzt Lach dat verantwortlech ass fir de Swift J0230 z'erliewen, tëscht 10,000 an 100,000 Mol d'Mass vun eiser Sonn ass, wat relativ kleng ass am Verglach mat supermassive schwaarze Lächer, déi typesch am Zentrum vun de Galaxien fonnt ginn. D'Etude beliicht d'Potenzial fir méi Objekter z'entdecken wéi Swift J0230 mat neien transienten Detektiounsinstrumenter.

Insgesamt fördert dës nei Entdeckung eist Verständnis vun der Interaktioun tëscht schwaarze Lächer an ëmkreesend Stären wesentlech weider, a léisst d'intriguéiert Phänomen vun der Zerstéierung vu Stären duerch niddereg-Mass schwaarz Lächer beliicht.

